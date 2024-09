Ampel-Frust ist nur für eine Minderheit der AfD-Wähler entscheidend

Schnell werden in der Politik aus Vermutungen vermeintliche Gewissheiten. Ein Phänomen, das anhand der Erfolge der AfD und des rasanten Aufstiegs des BSW bestätigt wird. So heißt es immer wieder, dass die AfD in erster Linie eine Protestpartei ist. Oder, wie viele Politikwissenschaftler und Medien vor den Doppelwahlen im Osten prognostizierten: Dass das im Januar 2024 gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht in Thüringen und Sachsen in erster Linie unter der Wählerschaft der rechtsextremen AfD wildern werde.

Für diese Annahme gab es - zumindest auf den ersten Blick - durchaus plausible Gründe. Schließlich machen sowohl AfD als auch BSW - oft sehr polemisch - Front gegen die hohe Zahl von Zuwanderern. Beide Parteien lehnen die deutsche Unterstützung der von Russland völkerrechtswidrig angegriffen Ukraine vehement ab, sind gegen die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland und verlangen die Rückkehr zu einem „normalen“ Verhältnis zum Regime von Wladimir Putin in Moskau. Die Wahlen zeigten dann jedoch, dass sich der Zustrom von Wählern der AfD zum BSW in engen Grenzen hielt.

Die Wähler von AfD und der Wagenknecht-Partei „ticken“ völlig unterschiedlich

Glaubt man der Analyse des Meinungsforschungsinstituts Forsa, dann liegt das daran, dass die Wähler von AfD und BSW völlig unterschiedlich „ticken“. So sind die Anhänger des BSW mit der Arbeit der Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (Sachsen, CDU) und Bodo Ramelow (Thüringen, Linke) deutlich zufriedener als die Anhänger der AfD. Zudem fühlen sich die BSW-Wähler klar dem linken politischen Spektrum zugehörig, während sich das Gros der AfD-Wähler im extrem rechten Spektrum verortet. Auch teilt die BSW-Klientel nicht die extreme Verachtung vieler Wähler der AfD für das politische System in Deutschland.

Als „völlig unzulässige Verharmlosung“ bezeichnet Forsa-Chef Manfred Güllner die Aussage, dass ein Großteil der AfD-Wähler ihre Stimme aus Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung der Rechtsaußen-Partei gegeben hätten – in Thüringen kam die AfD auf 32,8, in Sachsen auf 30,6 Prozent. Die große Mehrheit der AfD-Wähler votierte für die Partei, weil sie mit deren politischen Vorstellungen übereinstimme, ergab die Auswertung der Forsa-Umfrage unter AfD-Anhängern. In Thüringen sind dies 64, in Sachsen immerhin 59 Prozent.

Die große Mehrheit der CDU-Wähler in Sachsen und Thüringen will keine Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD

Interessant für die Diskussion in der Union über mögliche Koalitionen ist, dass nach Forsa-Daten eine große Mehrheit der befragten CDU-Wähler in Sachsen (70 Prozent) und Thüringen (75) eine Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD ablehnt. Damit werden verbreitete Mutmaßungen, dass es durchaus Sympathien für eine solche Konstellation bei der Wählerschaft der Christdemokraten gibt, widerlegt.