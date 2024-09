Wahlergebnis der Landtagswahl in Thüringen 2024: Vorläufiges Endergebnis steht fest

Thüringen hat einen neuen Landtag gewählt: Am 1. September 2024 gaben Thüringerinnen und Thüringer ihre Stimmen ab. Aber wie fiel das Wahlergebnis aus?

Die Ergebnisse der Thüringen-Wahl sind historisch: Die AfD mit Spitzenkandidat Björn Höcke ist stärkste Kraft geworden - deutlich vor der CDU. Die CDU könnte nur mit der AfD oder der Linken eine Koalition bilden, um eine Mehrheit zu haben. Mit beiden Parteien hat sie aber eigentlich eine Regierungsbildung ausgeschlossen.

Hier finden Sie das vorläufige amtliche Endergebnis und können alle Prognosen und Hochrechnungen vom Wahlabend nachlesen.

Übrigens: Nicht nur in Thüringen finden dieses Jahr Wahlen statt: Bei uns bekommen Sie auch die Ergebnisse zur Landtagswahl in Sachsen 2024 und die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Brandenburg 2024.

Wahlergebnis der Landtagswahl in Thüringen 2024: Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wie sieht das vorläufige amtliche Endergebnis der Thüringen-Wahl 2024 laut Landeswahlleiter aus?

Das ist das Wahlergebnis:

AfD: 32,8 Prozent

CDU: 23,6 Prozent

BSW: 15,8 Prozent

Linke: 13,1 Prozent

SPD: 6,1 Prozent

Grüne: 3,2 Prozent

FDP: 1,1 Prozent

Andere: 4,3 Prozent

Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen der Thüringen-Wahl im Live-Ticker zum Nachlesen

Bei uns konnten Sie den Wahlabend in Thüringen im Live-Ticker begleiten. Hier haben Sie die Möglichkeit, alle Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnise samt Reaktionen noch einmal nachzulesen:

Umfragen zur Thüringen-Wahl 2024: Das waren letzte Umfrage-Ergebnisse

Umfrage des INSA-Instituts im Auftrag der BamS vom 24. August 2024

AfD: 30 Prozent

CDU: 21 Prozent

BSW: 20 Prozent

Linke: 14 Prozent

SPD: 6 Prozent

FDP: 3 Prozent

Grüne: 3 Prozent

Sonstige: 3 Prozent

Umfrage von Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF vom 23. August 2024

AfD: 30 Prozent

CDU: 23 Prozent

BSW: 17 Prozent

Linke: 14 Prozent

SPD: 6 Prozent

FDP: -

Grüne: 4 Prozent

Sonstige: 6 Prozent

Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD vom 22. August 2024

AfD: 30 Prozent

CDU: 23 Prozent

BSW: 17 Prozent

Linke: 13 Prozent

SPD: 7 Prozent

FDP: -

Grüne: 3 Prozent

Sonstige: 7 Prozent

Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag von Stern und RTL vom 20. August 2024

AfD: 30 Prozent

CDU: 21 Prozent

BSW: 18 Prozent

Linke: 13 Prozent

SPD: 7 Prozent

FDP: -

Grüne: 4 Prozent

Sonstige: 7 Prozent

Umfrage des INSA-Instituts im Auftrag der FUNKE Medien Thüringen vom 13. August 2024

AfD: 30 Prozent

CDU: 21 Prozent

BSW: 19 Prozent

Linke: 16 Prozent

SPD: 6 Prozent

FDP: 3 Prozent

Grüne: 3 Prozent

Sonstige: 2 Prozent

Umfrage des INSA-Instituts im Auftrag der FUNKE Medien Thüringen vom 26. Juni 2024

AfD: 29 Prozent

CDU: 22 Prozent

BSW: 20 Prozent

Linke: 14 Prozent

SPD: 7 Prozent

Grüne: 4 Prozent

FDP: 2 Prozent

Sonstige: 2 Prozent

Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des MDR vom 18. Juni 2024

AfD: 28 Prozent

CDU: 23 Prozent

BSW: 21 Prozent

Linke: 11 Prozent

SPD: 7 Prozent

Grüne: 4 Prozent

FDP: -

Sonstige: 6 Prozent

Hinweis: In manchen Umfrage-Ergebnissen werden andere Parteien nicht gesondert aufgeführt.

Landtagswahl 2024 in Thüringen: Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Wer waren die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien bei der Landtagswahl 2024 in Thüringen? Hier bekommen Sie die Übersicht:

AfD: Björn Höcke

CDU: Mario Voigt

BSW: Katja Wolf

FDP: Thomas Kemmerich

Grüne: Madeleine Henfling und Bernhard Stengele

Linke: Bodo Ramelow

SPD: Georg Maier

Wahlergebnisse der letzten Landtagswahl in Thüringen

2019 fanden die letzten Landtagswahlen in Thüringen statt. Damals ging die Linke als Siegerin hervor. Mit 31 Prozent der Stimmen baute sie ihren Vorsprung sogar um weitere 2,8 Prozentpunkte aus. Als zweitstärkste Kraft ging aus der Thüringen-Wahl 2019 die AfD hervor. Sie zog mit 23,4 Prozent der Stimmen in den Landtag ein, dicht gefolgt von der CDU mit 21,7 Prozent. Das waren die Wahlergebnisse bei der thüringischen Landtagswahl im Jahr 2019:

CDU: 21,7 Prozent (-11,8)

Linke: 31 Prozent (+2,8)

SPD: 8,2 Prozent (-4,2)

AfD: 23,4 Prozent (+12,8)

Grüne: 5,2 Prozent (-0,5)

FDP: 5,0 Prozent (+2,5)

Andere: 5,5 Prozent (-1,6)