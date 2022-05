Worum geht es eigentlich im Ukraine-Konflikt?

Mal wieder wird das Klischee von den „bösen Russen“ und den „freiheitsliebenden Ukrainern“ bedient, dass es nur so quietscht.

Wer will, kann ja mal eruieren, wer und wann und warum dieses Klischee in Deutschland implementiert hat. Aber das nur nebenbei.



Aber nicht erst heute ist doch sichtbar, dass die nach 1992 vorgenommene Schaffung von Staaten auf Territorien, die Stalin und seine Nachfolger aus verwaltungstechnischer Sicht geschaffen hatten, mehr Probleme geschaffen hat, als Fortschritt für die dort lebenden Menschen. Kein Mensch interessiert sich für ein riesiges Stück Wüste namens Kasachstan. Für dieses riesige Stück Erde gibt es keine historisch nachvollziehbare Begründung der Staatlichkeit. Aber das nur zur Erläuterung.



Im Artikel sind die Sachverhalte von 2014 auch nur sehr rudimentär wiedergegeben.

Er lässt aus, dass das EU-Assoziierungsabkommen militärische Komponente enthält. Was sollen die da? Der Artikel lässt auch aus, das der damalige Präsident mit einem parlamentarischen Akt unter Verletzungen der ukrainischen Verfassung seines Amtes enthoben wurde. Das wird gleich noch interessant. Er lässt auch aus, dass die Schüsse auf dem Maidan bis heute nicht aufgeklärt sind. Wer hat geschossen? Zu zwei weiteren Dingen hören wir nichts. Zum einen, dass direkt nach Einsetzen der „provisorischen Regierung“ schlimmste Pogrome gegen Russen verübt wurden. So richtig echte Faschisten rummelten sich frei im Westen der Ukraine. Für alle die „Kampf gegen Rechts“ nichts unversucht lassen wollen - dort hätten sie ein breites Betätigungsfeld. Zum anderen hören wir auch wieder nichts zur „Fuck-the-EU“-Außenbeauftragte der USA, Victoria Nuland. Ihre damalige Chefin war Hillary Clinton. Die haben damals ganz ungeniert die Posten in der neuen ukrainischen Regierung verteilt. Man kann dann auch noch den Namen Hunter Biden fallen lassen.



In diesem ganzen Wirrwar brechen die Bewohner der ehemaligen ASSR Krim die ukrainische Verfassung, indem sie sich in einem parlamentarischen Akt von der Ukraine lossagen. Für mich kann aber jemand, der selber die Verfassung bricht, schlecht als Ankläger gegen andere Verfassungsbrecher auftreten.

Die Russen auf der Krim rufen einen eigenen unabhängigen Staat aus. Wenn das 1992 die Ukrainer durften, dann doch wohl auch die Krim-Russen 2014.

In diesem selbsternannt-unabhängigen Staat Krim wurde die Bevölkerung aufgerufen, über die Staatlichkeit abzustimmen. Sie hat sich mit überwältigender Mehrheit für die Aufnahme in die russische Föderation entschieden. Man kann jetzt über die Begleitumstände dieser Wahl lange diskutieren. Aber viel schlimmer als bei der letzten Wahl in Berlin ging es da nicht zu. Sagen die damaligen OSZE-Beobachter.



Damit bin ich bei meiner Feststellung.

Was soll die Diskussion über „historische Grenzen“ oder „Staaten“? Wir erkennen Grenzen, die Stalin, ein polnischer Militärdiktator Józef Piłsudski, ein Khan aus längst vergangener Zeit, ein Sultan oder der Ukrainer Breschnew zogen, als so unveränderlich an, dass sich Menschen dafür gegenseitig umbringen.

Aber sollte nicht der Wille der Menschen bestimmendes Element von Staatlichkeit sein?

Wenn die Menschen im Donbass, wie die auf der Krim, mehrheitlich zur russischen Föderation gehören wollen - Bitte!

Wenn die Menschen im Westen der Ukraine lieber zu Polen gehören wollen - Bitte. Wenn sich Menschen als Ukrainer identifizieren und in einem eigenen Staat leben wollen - Bitte.

Am Ende ist der Wille der Menschen von allen Außenstehenden, egal ob in Moskau, Peking, Brüssel oder Washington, zu akzeptieren. Sonst versinkt alles in Blut. Man schaue mal in das Sudetenland, was dort nach 1918 geschah und wohin das führte. Oder man stelle sich vor, die DDR hätte weiter bestehen müssen, weil Stalin diese Grenze nun mal gezogen hat.



Lasst die Menschen vor Ort entscheiden, keine Interessenvertreter, die Einflusszonen abstecken wollen.



