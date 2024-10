Merz darf sich nicht von Wagenknecht erpressen lassen

Nein, es war nicht von vorneherein falsch, dass CDU und SPD versuchen, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg eine Regierung mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht zu schmieden. Wenn man vermeiden will, dass die AfD trotz hochprozentiger Zuwächse regiert, müssen die verbleibenden Parteien zusammenarbeiten. Und da auf der Landesebene nun einmal nicht über die militärische Unterstützung der Ukraine entschieden wird und auch nicht über das künftige Verhältnis zu Russland, schien es vertretbar, dafür auch mit dem BSW zu reden.

Bislang jedenfalls. Denn mit ihren neuen Forderungen an die Landes-CDU, sich vom Ukraine-Kurs des Parteivorsitzendenden Friedrich Merz zu lösen, geht Sahra Wagenknecht zu weit. Schon der Kotau, den die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD) sowie Thüringens CDU-Chef Mario Voigt vor Wagenknecht vollzogen, indem sie deren Friedenslyrik in einem Gastbeitrag in der FAZ nachsangen, hinterließ einen bitteren Nachgeschmack: Da führte offenbar der Wunsch nach Machterhalt im Bundesland die Feder, und nicht der Freiheitskampf der Ukrainer.

Sahra Wagenknechts neue Forderungen gehen zu weit

Doch nun überreizt Wagenknecht ihr Blatt. Die Landes-CDU in Thüringen soll sich von Merz distanzieren, der im Bundestag „faktisch einen Kriegseintritt Deutschlands gegen Russland gefordert“ habe, fordert die BSW-Chefin. Ganz augenscheinlich passt ihr der konstruktive Weg nicht, mit dem die möglichen Koalitionäre in Thüringen ein erstes Sondierungspapier erstellten.

In wenigen Monaten von der Gründung bis zur ersten Regierungsbeteiligung – das hätte eine große Erfolgsstory für ein politisches Start-up wie das BSW sein können. Doch Wagenknecht will diesen Erfolg offensichtlich überhaupt nicht. Zum einen, das darf man unterstellen, weil es mit Landesministern mit einem Mal weitere Machtzentren in der ganz auf sie zugeschnittenen Partei gäbe. Zum anderen, weil eine Protestbewegung wie das BSW eben nur Erfolg hat, wenn sie, nun ja, protestieren kann, und nicht in Regierungsverantwortung unschöne Begegnungen mit der Realität machen muss.

Umgang mit Sahra Wagenknecht wird für Friedrich Merz zum Test als Kanzlerkandidat

Für Friedrich Merz wird der weitere Umgang mit Wagenknecht der erste ernste Test, seit er zum Kanzlerkandidaten von CDU und CSU ausgerufen worden ist. Seine Strategie, die Regierungsbeteiligung der BSW auf Landesebene zu verorten und so zu tun, als hätte das ganze mit ihm, mit der Bundespolitik, nichts zu tun, ist gescheitert. Wenn man so will, hat Wagenknecht mit ihren überzogenen Forderungen Merz´ Bluff aufgedeckt. Umso mehr muss Merz nun für Klarheit sorgen. Die Differenzen mit dem BSW lassen sich nicht in einer Fußnote zum Landeskoalitionsvertrag wegmauscheln, jedenfalls jetzt nicht mehr, wo Wagenknecht Koalitionen offen vom außenpolitischen Kurs Deutschlands abhängig macht.

Denn neben der Wirtschaftspolitik positionieren sich Wagenknecht und ihre Leute vor allem in der Außenpolitik gegen das Erbe vor allem von Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der Stationierung russischer Raketen nahe Kaliningrads ist eine Nachrüstung mit amerikanischen Mittelstreckenraketen für Deutschland ohne Alternative. Wenn die CDU ein Bündnis mit der BSW eingeht, dann koaliert sie mit einer Partei, die verhindern will, dass Deutschland sich gegen Putin notfalls militärisch wehren kann.

Koalition mit Wagenknechts Partei nicht um jeden Preis

Es ist Zeit für ein Machtwort. Die einzig richtige Antwort auf Wagenknechts Erpressungsversuch ist es, die Koalitionsgespräche mit dem BSW in Thüringen zu beenden – oder, falls die BSW-Landesebene stark genug ist, Wagenknechts Einwürfe einfach zu ignorieren. Bevor man mit einer Partei gemeinsame Sache macht, in der viele den verlängerten Arm Putins in deutschen Parlamenten sehen, sollte man beispielsweise die Möglichkeit einer Minderheitenregierung austesten.

Friedrich Merz hat alles dafür getan, Kanzlerkandidat zu werden. Ob auch er Kanzler kann, das kann er jetzt in der Causa Wagenknecht zeigen.