Fünf Thesen zu den Wählern der AfD: Was eint und was unterscheidet sie?

1. Die AfD ist eine „Kleine Leute“-Partei und wird vor allem von Menschen aus der Arbeiterschaft gewählt.

„Das stimmt nicht mehr so eindeutig“, sagt Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Münch analysiert die Parteienlandschaft in Deutschland seit vielen Jahren und beobachtet, „dass die AfD mittlerweile fast alle Bevölkerungsgruppen abbildet - sowohl mit Blick auf das Alter, als auch auf die Ausbildung und den sozialen Status der Wählerinnen und Wähler“. Was aber nach wie vor gelte: Etwas weniger Gebildete wählen häufiger AfD als Menschen mit einer hohen formalen Bildung. „Und in der AfD-Anhängerschaft sind die Sorgen vor einem sozialen Abstieg größer als bei Wählern anderer Parteien. Auch ihre Einstellung zur eigenen und vor allem zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist pessimistischer.“

2. Die AfD gründet ihren Erfolg vor allem auf treue Wählerschaft in Ostdeutschland.

Ja, der Wähleranteil der AfD ist in den neuen Ländern höher als in den alten, das zeigt jede Wahlstatistik. Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen liegt sie dort in Prognosen bei über 30 Prozent. Die aktuellste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zeigt noch etwas: Auch die „Bindekraft“ der AfD ist in der ehemaligen DDR noch größer als im Westen. Heißt: Ein Großteil der Wähler, die sich etwa bei der vergangenen Bundestagswahl für die AfD entschieden hatten, würden der Partei auch wieder ihre Stimme geben, wenn jetzt eine Bundestagswahl anstünde. „Bei allen anderen Parteien ist die ‚Bindekraft‘ im Osten zum Teil deutlich schwächer als im Westen“, schreiben die Forsa-Experten.

Die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Professorin Ursula Münch. Foto: Bernhard Weizenegger

„In Ostdeutschland lebt nur noch ein Fünftel der bundesdeutschen Bevölkerung, Tendenz abnehmend“, erklärt Ursula Münch. „Man weiß, dass in Gesellschaften, die demografischen Rückgang besonders stark erleiden, die Bereitschaft zur Wahl extremistischer oder populistischer Parteien größer ist.“ Münch hält es aber für „völligen Unfug, wenn wir immer nur mit dem Finger auf Ostdeutschland zeigen. Die AfD hat längst in fast allen Ländern der Republik Fuß gefasst, auch im Westen.“

3. AfD-Wählerinnen und -Wähler machen ihr Kreuz insbesondere aus Protest bei der Partei.

Ja, aber bei Weitem nicht nur. Einer Umfrage des Instituts Infratest dimap zufolge betonte bei einer Befragung im Juni 2023 die Mehrzahl der AfD-Anhänger, die selbst ernannte „Alternative“ weniger aus Überzeugung, als vielmehr aus Enttäuschung über die anderen Parteien zu bevorzugen. Aber, das erklärt in diesem Zusammenhang Roberto Heinrich, Studienleiter des monatlichen Infratest-Deutschlandtrends: „Distanz und Abwendung gegenüber dem traditionellen Parteienangebot verbinden sich bei den AfD-Anhängern mit klaren Affinitäten zu Themen, Positionen und Zielen der Partei.“ Sprich: Protest gegen die anderen und Begeisterung für die Inhalte der AfD vermengen sich.

AfD-Europawahl-Spitzenkandidat Maximilian Krah machte auch Wahlkampf in der Region. Foto: Michael Kappeler, dpa

Ursula Münch hielte es für eine Verharmlosung, AfD-Wähler nur als Protestwähler zu sehen. Ihr zufolge speist sich die Partei zunächst aus einem extremistisch gesonnenen Teil der Bevölkerung. „Schätzungen zufolge neigen 15 bis maximal 20 Prozent der Bevölkerung zu extremistischen Gedanken.“ Menschen mit einem rechtsextremistischen Weltbild hätten sich in der Vergangenheit oft in keiner Partei richtig wiedergefunden, seien oft gar nicht wählen gegangen. „Jetzt finden sie eine relativ biedere, sich bürgerlich gebende Partei vor, fühlen sich von der AfD durchaus angesprochen.“ Hinzu kommen die Unzufriedenen.

Münch erklärt es an einem Beispiel: „Denken Sie zurück an die Europawahl. Die Leute wissen, wenn sie CDU/CSU, Grüne, SPD oder FDP wählen, dann sind sich diese zwar in vielem uneins, aber doch allesamt für die Europäische Union.“ Wenn man nun als Wähler eine grundsätzliche Abneigung gegenüber Europa hege, „dann bleibt einem - in Anführungszeichen wohl bemerkt - fast nichts anderes übrig, als AfD zu wählen.“ Das sei dann sehr wohl eine Form des Protests, nämlich gegen ein politisches System, das man ablehne. „Der Weg vom Protest hin zu einer demokratieskeptischen oder demokratiefeindlichen Haltung ist nicht weit.“



4. Inhaltlich wählen Menschen die AfD vor allem wegen der Migrationsthematik.

Das ist uneingeschränkt richtig. Infratest-Experte Roberto Heinrich hat diese Thematik kürzlich ausführlich in einem Beitrag für das Fachportal marktforschung.de analysiert. Er verweist auf eine Umfrage aus dem vergangenen Herbst: Darin äußerte sich rund die Hälfte der AfD-Sympathisanten sehr besorgt darüber, dass zu viele Fremde nach Deutschland kämen und der Einfluss des Islam in Deutschland zu groß werde. Auch wenn die Partei mit Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimatransformation und Wirtschaftsabschwung weitere Themen anspreche, bewirtschafte sie bei ihren Anhängern in erster Linie ausgeprägte kulturelle Bedrohungsgefühle.

Nach der Landtagswahl in Bayern etwa hatten 55 Prozent der AfD-Wählenden gesagt, Zuwanderung habe bei ihrer Wahlentscheidung die größte Rolle gespielt. Ursula Münch betont aber auch: Die Wahrnehmung einer „Überfremdung“ sei nichts, was nur Extremisten kennzeichne. „Die Wählerschaft in Deutschland war noch nie migrationsbegeistert. Ein großer Teil der bundesdeutschen Bevölkerung möchte zumindest eine wesentlich stärkere Kontrolle von Migration.“ Diese Abneigung nützt der AfD. „Sie bezieht jedes Defizit in einem Politikfeld auf die Migration“, erklärt Münch, „egal, ob es um Sozialleistungen geht, den Wohnungsmarkt oder um das Thema Bildung, Lehrkräftemangel.“ Dass die AfD keine durchdachten Lösungen präsentiert, scheint ihre Wähler nicht zu kümmern.

5. AfD-Wählerinnen und -wähler sind für andere Parteien verloren.

„Das würde ich nicht sagen“, mein Ursula Münch. Denn das Wählerverhalten in Deutschland habe sich verändert, sei volatiler als in der Vergangenheit. „Wir haben nichts Verfestigtes mehr. Insofern gehe ich davon aus, dass sich auch die Wahl der AfD nicht unbedingt verfestigen muss.“ Damit Wählerinnen und Wähler - zumindest die ohne ganz extremistisches Weltbild - sich wieder neu orientieren, „müssen die demokratischen Parteien ihnen auch wieder ein attraktives Gegenangebot machen und die Welt so erklären, dass die Erklärung plausibel ist für den Einzelnen.“ In Anbetracht digitaler Kommunikation, deren Regeln die AfD meisterhaft beherrscht, und aufgrund der Tatsache, dass ein Teil der Wählerschaft „aus dem normalen Informationsmodus ausgeschieden ist“, werde es für die anderen Parteien zwar zunehmend schwierig. „Aber wir dürfen um Gottes willen nicht aufgeben.“