Abschied vom Hau-Drauf-Diplomaten: Kaja Kallas übernimmt EU-Spitze

Die Zahl der Arbeitnehmer, die kurz vor der Rente noch einmal richtig aufdrehen, dürfte gering sein. Josep Borrell ist da anders – wie in beinahe allem. Es verging in den letzten Wochen kaum ein Tag, an dem man nichts vom ruhelosen Chefdiplomaten der EU gehört hätte. Der leise Abschied ist seine Sache nicht, vielmehr scheint der 77-Jährige den Posten am 1. Dezember am liebsten mit mehreren Paukenschlägen an seine Nachfolgerin Kaja Kallas aus Estland übergeben zu wollen.

Zuletzt drang er in seiner letzten großen Amtshandlung auf ein Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas. Ob ihm noch allzu viele Regierungen in der EU zuhören, darf bezweifelt werden. „Pepe”, wie er genannt wird, hat gerne polarisiert, provoziert. So gehört der Spanier zu den lautstärksten Kritikern Israels, jüngst schlug er gar vor, die EU solle wegen der humanitären Katastrophe in Gaza das Assoziationsauskommen mit Israel teilweise aussetzen und den darin vereinbarten politischen Dialog einfrieren.

Borrells Hau-Drauf-Diplomatie war oft wirkungslos

Josep Borrell dürfte es dabei vor allem um Josep Borrell gegangen sein. Obwohl sich die Stimmung angesichts von Zehntausenden toten Palästinensern auch in Europa gedreht hat, ist die EU weiterhin gespalten bei der Frage nach der richtigen Antwort auf Benjamin Netanjahus Vorgehen. Borrells Hau-Drauf-Diplomatie war da wenig hilfreich.

Sein „letzter Aufruf“ an die 27 Außenminister lautete: „Seid geschlossener, trefft schneller Entscheidungen, die Ereignisse warten nicht auf euch.“ Man könne nicht so tun, als sei man „eine geopolitische Macht, wenn man Wochen und Monate braucht, um zu handeln“. Tatsächlich wird es eine der Herausforderungen für seine Nachfolgerin Kaja Kallas sein, die außenpolitische Uneinigkeit im Kreis der Mitgliedstaaten zu überwinden, etwa im Umgang mit China.

Kallas warnte früh vor der Gefahr aus Moskau

Als Ministerpräsidentin Estlands fiel Kallas auf EU-Ebene vor allem dadurch auf, dass sie lange vor der Vollinvasion Russlands in die Ukraine schon vor der Bedrohung durch Moskau gewarnt hatte. Nun wird eine der schärfsten Kritikerinnen des Kremls die Außenpolitik der EU mitprägen, sie trägt jetzt schon Spitznamen wie „Falkin“ und „Eiserne Lady”.

Dementsprechend dürfte ein Schwerpunkt auf der Unterstützung der Ukraine und der Festigung der Beziehungen zu den östlichen Nachbarn der EU liegen. Kallas gilt auch als überzeugte Verfechterin der transatlantischen Partnerschaft. Gleichzeitig will sie die Autonomie Europas in strategischen Fragen ausbauen – ein Balanceakt.

Europas Chefdiplomaten scheinen es jedenfalls kaum erwarten zu können, künftig von Kallas nach Brüssel eingeladen zu werden, nicht mehr von Borrell. Vor allem in der Beziehung zu Russland und China sah sich die EU unter seiner Führung wiederholt in der Defensive. Und auch das Ziel, die EU als strategisch handlungsfähigen Akteur zu etablieren, erreichte er nur bedingt. Borrell bewege sich stets „zwischen Genie und Wahnsinn“, meinte ein EU-Vertreter einmal. Für etliche Beobachter tendierte er eher in Richtung Wahnsinn.