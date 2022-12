Hohe Infektionszahlen, wenig Personal: Weihnachtsfeiern mit Hindernissen

Plus Zwei Jahre mussten Weihnachtsfeiern wegen Corona ausfallen. Nach einem überschäumenden Partymonat sieht es auch dieses Mal nicht aus. Mehrere Probleme kommen zusammen.

Endlich wieder Weihnachtsfeiern. Viele lieben sie, manche fürchten sie, aber irgendwie gehört die Party mit den Kollegen fest zur Adventszeit dazu. Im dritten Corona-Jahr darf wieder zusammen gegessen, getrunken und getanzt werden. Doch das Feiern ist nicht mehr so einfach wie vor Corona.