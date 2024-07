Unbekannte reißen Mann Teil von Ohr ab

Unbekannte sollen einen Mann in Wiesbaden angegriffen und ihm ein Teil des Ohrs abgerissen haben. Zeugen hatten den 26-Jährigen in der Nacht zum Freitag auf dem Boden liegend in der Innenstadt vorgefunden, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll er zuvor auf dem Heimweg von einer Bar von zwei oder drei Männern angegriffen und am Ohr und der Hand verletzt worden sein. Die Polizei habe ein Stück seines Ohrs auf dem Boden gefunden, während er im Rettungswagen behandelt wurde. An weitere Details habe er sich nicht erinnern können. Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach den Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise.

