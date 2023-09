In den Sommerferien verschleppt – die Geschichte einer Betroffenen

Von Lara Voelter - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Frauen aus patriarchalisch geprägten Familien werden in Deutschland zum Teil zwangsverheiratet – immer wieder auch im Ausland. Aylin konnte fliehen.

Immer wieder entdeckt Aylin, 25, in Menschenmengen das Gesicht ihres Vaters, ihrer Mutter, ihres Onkels in der deutschen Stadt, in der sie lebt. "Das ist Einbildung, ich weiß", sagt sie. Häufig verspüre sie dann Panik, die sich an ihr festsaugt wie ein Blutegel. Seit sie vor fünf Jahren aus einer Zwangsehe in der Türkei ausgebrochen ist, wacht sie nachts oft schreiend auf. Inzwischen seltener, aber das hat gedauert.

Deutschlandweit werden zahlreiche Menschen aus Familien mit patriarchalen Strukturen zwangsverheiratet. Manche Betroffene werden dafür auch in die Herkunftsländer ihrer Eltern verschleppt – überwiegend von der eigenen Familie. Meistens sind es junge Frauen mit Migrationshintergrund, in Deutschland geboren und aufgewachsen.

