So mischt ein Ex-Allgäuer den internationalen Bier-Markt auf

Plus Die Nachricht vom Bierpulver zum Anrühren sorgte für weltweites Aufsehen. Hinter der Idee: ein Ex-Allgäuer. Ein Gespräch über SpaceX, Badebier und Willofs.

Herr Fritsche, wie kamen Sie denn auf die Idee, Bierpulver zu entwickeln?

Fritsche: Im Oktober 2022 haben wir zwei Schreiben bekommen. Das Erste kam von unserem Energieversorger. Darin hieß es, wir müssten bei den aktuellen Energiepreisen im kommenden Jahr einen Millionen-Betrag draufzahlen. Dann hätten wir am ersten Januar einfach aufgehört. Das zweite Schreiben kam von unserem Netzwerkverteiler. Die sagten uns, dass sobald wir mehr Energie verbrauchen, als wir haben, schalten sie die Brauerei ab. Das war erst einmal ein Schock. Und dann stellte sich die Frage, wie machen wir weiter?