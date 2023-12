Buchloe

vor 32 Min.

Bei Fenster Müller aus Buchloe sind drei von fünf Angestellten gehörlos

Plus Sogar wenn Alexander Müller unternehmerische Entscheidungen trifft, spielt seine soziale Ader mit rein: Bei Fenster-Müller sind drei von fünf Monteuren gehörlos.

Von Alexandra Hartmann

Auf den ersten Blick ist Fenster-Müller mit Sitz in Lindenberg ein ganz normaler Handwerksbetrieb. Große Fahrzeuge mit Firmenlogo sind in Buchloe und Umgebung unterwegs, die Mitarbeiter montieren und warten Fenster. Doch bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass es erstaunlich leise zugeht auf den Baustellen. Keine lautstarke Radiomusik, keine Rufe. Denn bei Fenster-Müller sind drei von fünf Monteuren gehörlos. Damit gibt Alexander Müller denjenigen eine berufliche Perspektive, die sonst kaum Chancen auf eine unbefristete Anstellung hätten.

Ehemaliger Arbeitgeber gab Alexander Müller einen Schubs in die Selbstständigkeit

Angefangen hat Müller mit einer Maurerausbildung am Ammersee. Dort kommt der 58-Jährige gebürtig her, was er dank seines Dialekts nicht verschleiern kann. Sein damaliger Betrieb hatte eine eigene Fensterproduktion, sagt Müller und fügt an: "So bin ich ins Fenstergeschäft gekommen." Dass er sich einmal selbstständig machen möchte, habe er früh gewusst. Als sein Arbeitgeber dann die Fenstermontagen auslagerte, musste er ihm nur einen kleinen Schubs geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

