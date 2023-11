Sanierungsarbeiten in Buchloe: So sieht es aktuell am Freibad aus

Der Abriss der Bestandgebäude im Buchloer Freibad liegt in den letzten Zügen. Nun muss das Grundwasser abgeleitet werden.

Trotz des verregneten Wetters schritten die Arbeiten am Buchloer Freibad zum Ende der Woche rasch voran. "Läuft alles planmäßig, dann ist der Abriss bereits am Samstag beendet", sagte Bürgermeister Robert Pöschl im Gespräch mit unserer Redaktion. In drei bis vier Wochen sollen dann die Rohbauarbeiten für die neuen Gebäude beginnen. Der gesamte Eingangsbereich wird umgestaltet, ein modernisierter Dusch- und Kabinentrakt entsteht und auch die Wasserwacht bekommt neue Räume. Davor müsse laut Pöschl allerdings der Auftrag zur Grundwasserhaltung vergeben werden.

Freibad Buchloe: Abrissarbeiten fast abgeschlossen

Weil der Neubau unterkellert wird, muss das Grundwasser, dass im Bereich des Freibad "relativ hoch steht", wie der Bürgermeister berichtet, in die Gennach abgeleitet werden, die "glücklicherweise unweit des Bads verläuft". Dies solle in den kommenden Tagen geschehen, denn nur so könnten die nötigen weiteren Bauschritte für den Keller, in dem das neue Wasserpumpensystem künftig arbeiten soll, veranlasst werden.

Buchloer Bügrermeister spricht von "Sonderbaustelle" mit "komplexer Sachlage"

Pöschl sprach bei der mehr als fünf Millionen Euro teuren Sanierung des Freibads von einer "Sonderbaustelle" mit einer "komplexen Sachlage". Schließlich sei eine Freibademodernisierung nichts Alltägliches. Durch die Baumaßnahmen soll das Freibad ab 2025 elektrotechnisch "weitestgehend von Erneuerbaren Energien getragen werden", sagte der Bürgermeister. Dazu gehöre auch das System zur Badewassererwärmung, das in Zukunft gewährleisten soll, dass die Buchloer Badegäste auch bei bewölkten Tagen nicht bibbern müssen, wenn sie sich dann ins (hoffentlich nicht allzu kalte) Nass stürzen.

Wie berichtet, bleibt das Buchloer Freibad das komplette kommende Jahr über wegen der Bauarbeiten geschlossen. Ersatzweise hat das Hallenbad 2024 auch im Sommer geöffnet.

Lesen Sie dazu auch