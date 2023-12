Die Polizei ermittelt gegen einen Busfahrer

Während der Fahrt soll Porno auf dem Handy gelaufen sein.

Dieser Fall war auch für die Polizei nicht alltäglich und musste gründlich abgewogen werden: In Buchloe hat eine Jugendliche einen 72-jährigen Busfahrer angezeigt, der während der Arbeitszeit mehrmals Pornos schaute. Das beobachtete und filmte das Mädchen nach Polizeiangaben einmal während der Fahrt und einmal in der Pause, als der Bus stand. Die Polizei ermittelt nun wegen der Verbreitung pornografischer Inhalte an Minderjährige.

Minderjähriger Fahrgast konnte im Bus Pornos mitansehen

Warum es sich um Verbreitung handelt, erklärt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums: Das liegt am "Umstand, dass die Jugendliche etwas mitbekommen konnte." Der Busfahrer habe sich die Dateien nicht nur selbst angeschaut, sondern andere - in diesem Fall eine Minderjährige - mitansehen lassen. Nach den Ermittlungen der Polizei werde der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben. Der Strafrahmen reicht von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr.

Dass der Busfahrer sein Handy während der Fahrt bedient hat, ist für die Polizei laut Stabik derzeit nicht belegbar, da es auf der Konsole abgestellt war. Beim aktiven Benutzen hätte es sich zusätzlich um einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gehandelt.

Polizei meldet Fall des Busfahrers an die Führerscheinstelle

Da die Polizei bei dem Fall einen Bezug zum Straßenverkehr sieht, werde dieser der Führerscheinstelle gemeldet. Das ist immer Abwägungssache, wie Stabik erklärt. Begeht ein Busfahrer beispielsweise zu Hause Ruhestörung, wäre das wohl kaum relevant für die Fahrerlaubnisbehörde. Beim Konsum von Pornos während der Fahrt sah die Polizei aber sehr wohl einen Zusammenhang gegeben. Ob die Führerscheinstelle die Zuverlässigkeit des 72-Jährigen zum Fahren eines Busses prüft und Konsequenzen zieht, liegt bei den Verantwortlichen.

Die Polizei bittet Zeugen oder Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Buchloe unter der Nummer 08241/9690-0 zu melden.