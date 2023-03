Fellheim

05:45 Uhr

Ehemalige Synagoge Fellheim: Vorstand und Leitung geben Vereinsführung ab

Plus Christian Herrmann war maßgeblich daran beteiligt, die ehemalige Synagoge Fellheim zu neuem Leben zu erwecken. Er und Ellen Neuschel geben die Führung nun ab.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Die ehemalige Fellheimer Synagoge aus der Versenkung zurückholen und in den Mittelpunkt öffentlicher Nutzungen zu stellen, das war ein großes Ziel, das letztlich gelungen ist und an dessen Umsetzung vor allem auch Christian Herrmann maßgeblichen Anteil hatte. Während der kommenden Mitgliederversammlung am Montag, 27. März, tritt Herrmann nicht mehr zur Wahl an. Und auch die Vorsitzende Ellen Neuschel will die Leitung an eine neue Vereinsführung übergeben.

