Jengen

17.02.2024

15-Jähriger gründet eigene Spendenplattform

Plus Mit seiner gemeinnützigen Unternehmergesellschaft "Done.Charity" will Felix Blunk das Spenden vereinfachen. In die Gründung investiert der Schüler viel Zeit.

Von Alexandra Hartmann

Während die meisten Schülerinnen und Schüler die Weihnachtsferien wohl mit Hobbys, Freunden oder auf der Couch verbracht haben, hat sich Felix Blunk eingelesen in die verschiedenen Rechtsformen von Unternehmen. GmbH, GbR, AG, UG - trockener Stoff, wie der 15-jährige zugibt. Aber es sei sehr hilfreich gewesen für sein Projekt: Der Neuntklässler aus Jengen ist gerade dabei, seine eigene Online-Spendenplattform "Done.Charity" zu gründen.

Schüler aus Jengen will Spenden so einfach gestalten wie Online-Shopping

Seine Vision: Spenden sollte so einfach sein wie Online-Shopping. Man geht auf die Internetseite, wählt einen Zweck aus - etwa Umweltschutz oder humanitäre Hilfe - und spendet dafür. Aber nicht nur für eine Organisation. Nach Blunks Idee wird das gespendete Geld aufgesplittet und fließt an verschiedene Organisationen, die der Schüler sorgsam ausgewählt und zu Paketen zusammengestellt hat. Wer also beispielsweise 50 Euro für das Paket Tierschutz spendet, unterstützt damit verschiedene gemeinnützige Vereinigungen, ohne sich vorab über alle informieren zu müssen. Vorstellen könnte er sich auch ein Allgäu-Paket, bei dem man für mehrere regionale Akteure spendet, wie etwa das Tierheim Beckstetten.

