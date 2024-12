Saas-Fee feiert 40 Jahre „Last Christmas“: Eine Hommage an Wham! - und Moonboots

Es gibt ja die irrsten Kellerschätze. Falls jemand noch original Moonboots aus den 80er Jahren hat, raus damit! Es gibt keinen passenderen Zeitpunkt, sie zu tragen, als gerade jetzt. Warum? Weil eine junge Frau vor 40 Jahren in einer sehr kurzen Affaire sehr schnell kalte Füße bekommen hat. Last Christmas, I gave you my heart. Kann man sich beim gemeinsamen Aufhängen der Christbaumkugeln tiefer in die Augen schauen? And the very next day you gave it away... Hach!

In Saas-Fee gibt es dieses Jahr eine Karaoke-Box

Und doch: dieses große Jubiläum der Song-Geschichte muss gefeiert werden. Vor allem im Schweizer-Skiort Saas-Fee, wo das Video zum Lied gedreht wurde … Und jetzt kommen die Moonboots ins Spiel, das richtige Accessoire, um in Saas-Fee Original-Drehorte zu besichtigen und wie die Last-Christmas-Darsteller fröhlich durch den Schnee zu stapfen. Das Ziel der legendären Weihnachtsfeier, die romantische dunkle Hütte hat nun allerdings einen sehr hellen Anstrich. Sie liegt auch nicht einsam hinter einem verschneiten Waldstück, sondern hat mit den Jahren einige Nachbarn bekommen. Ein Rätsel bleibt, warum im Video alle bei ihrer Ankunft über einen Zaun springen, das Haus hatte schon immer eine Gartentür.

Bei einem der Wham!Walks durch Saas-Fee offenbaren sich bestimmt noch mehr Wham!-Geheimnisse. Oder man haut in einer Karaoke-Box am Dorfeingang - this year, to save me from tears - alte Hits raus. Spätestens bis zum 21. Dezember sollte man seine Kellerschätze und Faschingskisten gesichtet haben, wenn im Ort die Wham!-Party ganz im 80er Jahre-Stil gefeiert wird. Mit Moonboots, weißer Sonnenbrille und - I‘ll give it to someone special - total verföhnter George Michael-Frisur.