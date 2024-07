Rennen, abheben, genießen: Der Tagliamento aus der Vogelperspektive

Tropfen an der Windschutzscheibe. Der Blick nach vorn ist getrübt vom ungeliebten Nass, das als Regen von oben kommt. Schweift das Auge jedoch nach rechts aus dem Fenster des Dreieinhalb-Tonners, mit dem wir uns auf einer Brücke über dem italienischen Wildfluss Tagliamento befinden: Türkisblaue Flusslandschaft, durchbrochen von hellen Kiesbänken, weiter hinten ragen die Berge durch das Meer an Wolken. Mit dem Wohnmobil sind wir unterwegs durch das italienische Friaul-Julisch . Die Region im Nordosten Italiens grenzt an Österreich, Slowenien und Venetien. Flüsse wie der Tagliamento, die Adria-Küste und Bergseen prägen die Region. Auf unserem Streifzug durch den Nordosten Italiens wollen wir ganz nah ran ans Wasser und erleben den Blick auf die türkisblauen Weiten sogar von oben.

Von Triest aus führt uns der erste Stopp 70 Kilometer weiter nördlich nach Trasaghis an den Cavazzo-See. Nur drei Kilometer entfernt von den Uferns des Tagliamento befindet sich der größte See von Friaul-Julisch Venetien. Hier liegt auch ein kleiner Campingplatz, auf dem wir unser Nachtlager aufbauen. Vom äußersten Rand des Wohnmobil-Küchenfensters ist gerade noch so die türkisblaue Oberfläche des Sees zu erkennen. Nachts ist die Seeluft im Camper kühl und sorgt für einen ruhigen Schlaf im gemütlichen Wohnmobil-Bett. Morgens bricht die Sonne durch die Wolken. Es bleibt noch Zeit für einen Cappuccino am Seeufer. Mehr sollen mein Mitfahrer und ich heute ohnehin nicht zu uns nehmen. Denn wir wollen hoch in die Luft, den Tagliamento von oben bestaunen. Dafür braucht es ruhige Nerven und vor allem einen ruhigen Magen, wie sich später noch zeigen wird.

Vom Campingplatz aus kann man Mountainbiken, Kajak fahren, Segeln oder Windsurfen. Und Paragleiten. Noch hängen die Wolken tief über der Spitze des San Simeone. Der Berg, von dem aus wir im Tandem gleiten werden, ist ein Teil der Julischen Alpen. Nach Norden und Osten fällt er steil ins Tal des Tagliamento ab, nach Westen zum Cavazzo-See. Aufgrund seiner Exponiertheit und vorgeschobenen Lage zur friulanischen Tiefebene hin ist er ein ausgezeichneter Aussichtsberg. Weshalb zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine schmale Militärstraße zur Abwehr der österreichisch-ungarischen Truppen angelegt wurde. 1500 Höhenmeter misst sein Gipfel. Wir werden heute von 1200 Metern springen. Noch haben sich die Wolken aber nicht verzogen. Die gestrigen Regenwolken hängen noch in den Höhen des Berges. Außer einem Gänsegeier, den wir am Himmel zu erahnen glauben, befindet sich hier noch niemand im Gleitflug. Doch unsere Tandem-Guides sind zuversichtlich. "Vielleicht bleiben die Wolken ja", murmelt es aus der Gruppe hoffnungsvoll, um den Sprung heute vielleicht doch nicht wagen zu müssen. Wir schrauben uns die Serpentinen hinauf. Ein Wandbild entlang der schmalen Straße zeugt davon, dass es uns die Rennradfahrer des Giro d´Italia in der Vergangenheit gleichtaten.

Eine Reise im Friaul: Es geht mitten durch eine Wolke

Oben angekommen ist die Sicht viel klarer und mein Guide Roger erklärt mir, kaum Englisch zu können. Als Einführung in den Absprung vom Berg muss mir also eines reichen: Einfach rennen! Mein Mund ist trocken, aber noch bevor ich überlegen kann, ob ich Roger und seinen Englisch-Brocken vertraue, breitet er schon den Schirm aus und schnürt mich vor sich in das Gleitschirm-Geschirr. Und dann heißt es rennen und ich renne und dann schwebe ich. Ich fliege über die grasgrünen Hänge des San Simeone und muss an den Gänsegeier denken, der zuvor dort durch die Lüfte glitt. So fühlt es sich also an. Doch plötzlich ist da nur noch Weiß mit grauen Schlieren. Wir sind in einer Wolke. Roger ruckelt uns mit kleinen Bewegungen nach oben und dreht ab. Ich sehe nichts, ich schaukle und plötzlich wird mir klar, warum mein Frühstück heute nur aus Espresso und Milchschaum bestand. Dieses eigenartige Gefühl, durch eine Wolke zu fliegen, findet ein Ende, als wir mit den Füßen voran wieder ins Blaue eintauchen. Unter uns ist plötzlich der Tagliamento. Türkis schimmert sein Wasser, dazwischen die grauen Ausläufer der Kiesbänke. Ein bisschen genieße ich den Ausblick ganz ohne daran zu denken, wie das wohl wäre, jetzt in diesem Wasser zu landen. Wenig später setzen wir in den Wiesen wenige Meter vom Flussufer entfernt auf und Roger eröffnet mir: Er macht das seit 30 Jahren. Diesen Satz dann bitte das nächste Mal vor dem Abflug.

Wir sind froh, wieder festen Boden oder vielmehr vier Räder unter uns zu haben. Es geht weiter südwestlich Richtung Vivaro. Auf dem Weg stoppen wir noch am Laghetto di Cornino. Ein See, der mit seinem tiefblauen, glasklaren Wasser ein absoluter Hingucker ist. Der Campingplatz in Vivaro befindet sich auf einem Agriturismo. Camping auf dem Bauernhof. Die Stellplätze sind umrahmt von einem grünen Blätterdach. Nebenan galoppieren Pferde durch den Sand. Der Platz befindet sich unweit des Naturschutzgebiets Foci della Stella an der Lagune von Marano.

Bilancia: Nachhaltige Fischerei mit einem Senknetz

Das große Senknetz erinnert an einen Trichter mit Löchern oder ein riesiges aufgespanntes Taschentuch. Daniele ist Berufsfischer, hat eigentlich einmal etwas mit Medien studiert und lebt vom Fluss Stella. Dort fischt er mit dem 25 auf 25 Meter großen Senknetz, das er per Motor immer wieder ins Wasser taucht und wieder herauszieht. Fische, die ins Netz geraten, gleiten Richtung Trichter und werden von Daniele aufgefangen. In seiner angeschlossenen Küche in Palazzolo dello Stella verarbeitet er diese zu frittierten Köstlichkeiten. Bilancia heißt Waage auf italienisch. Ihrem Aussehen, das entfernt an eine Waagschale erinnert, verdanken die Senknetze vermutlich ihren Namen. Daniele hat die Bilancia von seinem Großvater übernommen und führt uns per Kanu ins Naturschutzgebiet. Das ist nur auf dem Wasser zu erreichen.

Der Fluss mündet in die Lagune von Marano. Der Temperaturunterschied des Wassers verrät den Übergang ins wärmere Lagunen-Gewässer. Wir schippern weiter an von Sumpfrohr gesäumten Kanälen entlang und landen bei den Casoni. Die aus Sumpfschilf und Holz errichteten Hütten waren ursprünglich Rückzugsorte für Fischer und durften auch nur von diesen bewohnt werden. Lediglich eine Feuerstelle brachte ein bisschen Wärme. Noch heute kommen die Hütten ohne Strom aus und werden von den Fischern aus Marano von Generation zu Generation weitergegeben. Daniele ist es wichtig, die nachhaltige Fischerei und die Besonderheiten der Natur an diesem Ort weiterzugeben. Er ist Rückzugsort für unzählige Vögel wie Rohrweihen, Höckerschwäne und Silberreiher. Laut Daniele für über die Hälfte der 650 Tierarten in Italien.

130 Kilometer Küste führen durch Friaul-Julisch Venetien. Hier liegt der erste Strand, den man erreicht, wenn man von Deutschland Richtung Süden fährt. In zwei Autostunden ist die Adria-Küste von den Gipfeln der Dolomiten erreichbar. Trotzdem ist das Friaul ein Gebiet, das von vielen auf ihrem Weg Richtung Süden einfach durchfahren wird. Dass sich ein Stopp lohnt, zeigt auch unser nächstes Ziel. Wir erreichen eine der größten Herbergen für Camper in Grado direkt am Meer. 3500 Stellplätze gibt es in Friaul-Julisch Venetien. Wir haben einen mit Meerblick. Den lang ersehnten Sprung in die Adria nach dem dreistündigen Kanu-Trip spare ich mir noch auf. Vorerst muss die Camper-Dusche im Wohnmobil für ausreichend Erfrischung sorgen. Kurz das Waschbecken zur Seite geschwenkt, kommt der Duschkopf zum Vorschein und sorgt für rieselnde Abkühlung in der Mini-Nasszelle.

Die 7000-Einwohner-Stadt Grado liegt am Ende der gleichnamigen Lagune auf einer Küstendüne. Die Insel am oberen Ende der Adria zwischen Triest und Venedig bietet uns zum ersten Mal einen ausgedehnten Blick auf das Meer. Wir lassen den Hafen und die schmalen Gässchen mit Häusern voll bunt bemalter Fensterläden hinter uns und schlendern mit Blick auf den orange-rosa Himmel an der Promenade entlang. Am nächsten Morgen werde ich ganz früh das Wohnmobil verlassen und genau dort hineinspringen. Vom Camper sind es nur wenige Schritte, bis die Fußspitzen das Wasser erreichen. Der Sprung ins lauwarme Meer ist dann fast weniger erfrischend als der abendliche Aufenthalt in der Schwenk-Dusche. Auf der Dammstraße von Grado geht der Blick ein letztes Mal aus dem Camper-Fenster Richtung Wasser. Blau hinter Glasscheibe, man könnte sich an den Ausblick gewöhnen.

Kurz informiert

Anreise Mit dem Flugzeug nach Triest oder über die italienische Autobahn A4.

Unterkünfte und Preise Lago 3 Comuni Camping (37 Euro/Nacht für zwei Erwachsene), Agriturismo Gelindo dei Magredi (34 Euro/Nacht für zwei Erwachsene), Campingplatz Villagio Touristico Europa (41 Euro/Nacht für zwei Erwachsene).



Restaurants Bed and Breakfast Villa Minini, Weingut Pitars, San Daniele del Friuli Udine

Informationen www.turismofvg.it, www.iosonofvg.it

Die Autorin recherchierte auf Einladung von Caravan Salon Düsseldorf.