Pool mit Aussicht in Andalusien

Im kühlen Nass unter der heißen Sonne Andalusiens entspannen und den Blick über ein Meer aus Olivenbäumen und die bergige Landschaft gleiten lassen: Das kann man in den Los Castillarejos Apartamentos Rurales, die zwischen den beiden Orten Zuheros und Luque in der Provinz Cordoba liegen.

Das Haus vermietet Appartements, die auch mit einer Küche ausgestattet sind und sich somit auch für Selbstversorger eignen. Die Gemeinschaftsflächen bestechen vor allem durch die schicke Terrasse und den Pool, der eine traumhafte Aussicht auf die Umgebung bietet. Aber auch für die kühleren Monate ist mit einem gemütlichen Kaminzimmer gesorgt. Die Appartements selbst sind dagegen eher bescheiden eingerichtet, verfügen aber über viel Platz und eine gut ausgestattete große Küchenzeile. Es gibt insgesamt vierzehn Appartements in verschiedenen Größen. Zwei bis sechs Personen können dort unterkommen.

Dieser Pool bietet unvergleichliche Aussichten über das andalusische Hinterland. Foto: Franziska Wolfinger

Die Unterkunft eignet sich als Ausgangspunkt für Aktivurlauber, vor allem für Radfahrer und Wanderer ist in der Region einiges geboten. Zum einen befindet sich das Naturschutzgebiet "Sierra Subbetica" in nächster Nähe, zum anderen führt der Radweg "Via Verdé del Aceite" direkt am Haus vorbei. Entlang dieses Radwegs, der auf einer stillgelegten Eisenbahnlinie angelegt wurde, gibt es auch einige Möglichkeiten, ein Rad und notwendiges Equipment zu leihen. Ein Mietwagen bietet sich an, um die ländlich gelegene Region zu erreichen.

Weitere Informationen: Adresse: Carretera C0-6203 Luque-Zuheros, 14880 Luque, www.loscastillarejos.com, DZ ohne Frühstück ab 72 Euro pro Nacht.