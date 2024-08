Ein irisches Farmhaus mit Schafen und Ponies

Wer zum Hotwell House etwa eine Autostunde westlich von Dublin in Irland unterwegs ist, der fragt sich das ein oder andere Mal, ob er sich vielleicht verfahren hat. Auf der abgelegenen schmalen Straße, gesäumt von Hecken und Bäumen, vermutet man nicht unbedingt noch eine Unterkunft. Aber man sollte sich nicht beirren lassen, denn das alte Farmhouse mit seinem riesigen umliegenden Areal wartet in aller Abgeschiedenheit und Ruhe auf seine Besucher.

Was vor etwa 200 Jahren bis zur Renovierung 2017 nicht unbedingt eine angenehme Nachtruhe versprach, lädt heute dazu ein, selig zu schlummern: Ein alter Wagenschuppen, das Coach House, war Heimat von Farmmitarbeitern, Schweinen, Zugpferden und landwirtschaftlichen Gerätschaften. Pflüge oder Ähnliches hat das alte Gebäude jedoch schon lange nicht mehr gesehen. Es wurde geschmackvoll und authentisch saniert und verfügt nun über vier rustikal schöne Schlafzimmer mit Bad, zwei Wohnzimmer und eine voll ausgestattete Küche in der man die alten Steinmauern bestaunen kann. Mieten kann man es ausschließlich komplett, es ist also ideal für kleine Gruppen und Familien von bis zu 10 Personen.

Icon Vergrößern Liegt abgeschieden westlich von Dublin, das Hotwell House Foto: Hotel Icon Schließen Schließen Liegt abgeschieden westlich von Dublin, das Hotwell House Foto: Hotel

Das Farmgelände darf dabei mitgenutzt werden mit seinem Tennisplatz, der Tischtennisplatte und anderen Spielmöglichkeiten. Auch Schafe, Ponys und Hühner kann man auf einem ausgedehnten Spaziergang über das Gelände kennenlernen und natürlich auch die namensgebende warme Quelle. Möglicherweise inspiriert der Aufenthalt im Hotwell House sogar dazu, unter die Dichter und Denker zu gehen. Immerhin war die irische Schriftstellerin Katherine Frances Purdon hier Zeit ihres Lebens zu Hause und auch der heutige Eigentümer Nick schreibt, und zwar für’s Fernsehen. Das Anwesen scheint also nicht nur über eine warme Quelle zu verfügen, sondern auch über eine kreative Ader!

Infos:

Adresse: Hotwell House, Ballinakill, Enfield, County Meath, A83 EP22, Ireland, https://www.hotwellhouse.com. Ab etwa 350 Euro pro Nacht für das Coachhouse.