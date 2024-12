Das Hotel Arpuria bringt frischen Wind nach St. Anton

Das Arpuria hat uns gerettet. Auf einem Gipfel mitten in Tirol. An einem Wintertag, 2500 Meter über St. Anton. Wir waren selbst schuld, sind in aller Frühe aufgebrochen, die Rucksäcke vollgepackt mit der nötigen Ausrüstung für eine Skitour. Alles dabei. Dachten wir. Der Aufstieg war mühsam, aber da ist ja immer die Belohnung, auf die man sich freut. Nicht nur die Abfahrt, sondern auch die Stärkung. Aber als wir dann den Rucksack öffneten, stellten wir fest, dass der Brotzeitbeutel im Zimmer geblieben war. Die Rettung waren dann bunte Schokolinsen und Schokoladen-Bonbons, tief vergraben in der Jacke, die uns die nötige Energie für die Abfahrt gaben.

Icon Vergrößern Ein Zimmer im Arpuria-Hotel Foto: Arpuria Icon Schließen Schließen Ein Zimmer im Arpuria-Hotel Foto: Arpuria

Wir hatten am Morgen einen Stopp in der Süßigkeiten-Ecke des Hotels eingelegt, wo stets Schüsseln voller bunter Zuckersachen stehen. Der Name des Hotels, das erst vor einem Jahr öffnete, leitet sich vom lateinischen „aria pura“ ab, was „reine Luft“ bedeutet, aber unserer Meinung nach mit frischem Wind übersetzt werden sollte, denn das Haus hebt sich angenehm von den meisten Hotels im weiten Umkreis ab.

Kein Alpenkitsch, kein Schnickschnack, sondern puristischer Luxus. Und: Der Gast bekommt quasi rund um die Uhr etwas zu essen. Wenn die Küche wirklich mal geschlossen ist, bleibt ja noch die Süßigkeiten-Ecke.

Hotel Arpuria, Gastigweg 37, A-6580 St. Anton am Arlberg, info@arpuria.com, 0043 5446 22360, www.arpuria.com, DZ ab ca. 190 €