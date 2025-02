Lichterspektakel: Burg Ehrenberg bei Reutte beginnt Abends zu strahlen

Wie ein Musterbeispiel einer mittelalterlichen Festungsanlage thront die Burg über der Straße und wie eine Herausforderung an die Schwindelfreiheit lädt die Brücke zur Überquerung ein. Wer hätte da auf den ersten Blick vermutet, dass sich hier sogar ein ganzes Ensemble an mittelalterlichen Anlagen verbirgt, gut über Wanderwege zu erkunden und zu einer stattlichen Burgenwelt erschlossen? Diese lohnt einen Besuch zu jeder Jahreszeit und auch insbesondere im Winter, denn dann ist die mächtige Burgruine Ehrenberg in ein Lichtermeer getaucht.

Ein breiter Wanderweg geht hinauf zur Burg Ehrenberg

Wer den Lichterpark in diesem Jahr erleben möchte, kann dies noch bis zum 23. Februar tun. Die Burg Ehrenberg ist über einen breiten Wanderweg erschlossen, der vom Parkplatz aus in etwa einer halben Stunde und nach grob 130 Höhenmetern geschafft ist. Wer sich den Weg etwas erleichtern will, kann mit dem Schrägaufzug Ehrenberg Liner den Großteil der Strecke zurücklegen. Es lohnt sich bereits vor dem Einsetzen der Dunkelheit da zu sein, dann kann man nämlich zum Sonnenuntergang vorab die 400 Meter lange Hängebrücke „highline 179“ erleben, die ihren Namen der Bundesstraße 179 verdankt und die sogar im Guinnessbuch der Rekorde als „längste Fußgängerhängebrücke der Welt im Tibetstyle“ ausgezeichnet wurde. Kurz unter der Burg Ehrenberg befindet sich ein Eingang zur Brücke. Man läuft in schwindelerregenden 114 Metern Höhe auf einem Gitter und blickt hinunter ins Tal während die Brücke, je nach Besucherandrang und Wind vor sich hinschaukelt. Nichts für schwache Nerven also, aber allein für die Aussicht auf die Umgebung und die erleuchtete Burg sollte man all seinen Mut zusammennehmen und die Überquerung wagen. Besonders im Winter und gerade bei Einbruch der Dunkelheit gilt es, die wärmsten Winterklamotten aus dem Schrank zu holen, denn dann ist es auf der Brücke klirrend kalt.

Manchen Lichtinstallationen sind interaktiv

Sobald man wieder festen Boden unter den Füßen hat, geht es vorbei am glitzernd funkelnden Spielpatz, dem kein Kind widerstehen kann, hinauf zur Burg. Und auch wenn der Lichterpark in diesem Jahr unter dem Motto „Ritter Rüdigers Gruselburg“ steht, wird man eher verzaubert, als erschreckt. Beim Weg durch die beleuchtete Festungsanlage begleitet man ein kleines Gespenst auf dem Weg zurück zu seiner Familie. Einige der Lichterinstallationen sind sogar interaktiv und durch Klatschen, Pusten oder Drücken bedienbar. Vor allem für die Kleinsten eine Riesenfreude!

Weitere Informationen

Adresse Burgenwelt Ehrenberg, Klause 1-5, 6600 Reutte/Tirol (Österreich)

Öffnungszeiten variieren je nach Attraktion und Jahreszeit, die Homepage gibt exakte Auskünfte. Besucherzentrum und Erlebnismuseum 10 Uhr bis 19:30 Uhr. Hängebrücke highline179 8 Uhr bis 22 Uhr, Schrägaufzüge Ehrenberg Liner und Top Liner 9 Uhr bis 21:30 Uhr. Lichterpark auf der Burgruine Ehrenberg noch bis 23. Februar 2025 von 17 Uhr bis 21 Uhr

Preise Lichterpark auf der Burgruine Ehrenberg Tickets online für Erwachsene 19,90 Euro, Kinder 14,90 Euro, ermäßigt 17,90 Euro. An der Abendkasse teurer: Erwachsene 22,50 Euro, Kinder 16,50 Euro, ermäßigt 20,50 Euro / Parkticket: 5 Euro. Beim Lichterpark-Ticket ist ein einmaliger Eintritt in die Eislaufanlage „Reutte on Ice“ in der Stadtgemeinde Reutte inklusive.

Tipp Tickets online kaufen, da günstiger. Tickets für die Hängebrücke highline 179 und die Schrägaufzüge im Besucherzentrum kaufen, da an den Automaten nicht alle Ermäßigungen ausgewählt werden können.

Kinderwagen/Barriere Die Burgruine Ehrenberg kann nicht barrierefrei erkundet werden, sie verfügt über viele Stufen und Tritte. Bis zur Burgruine kann man bei stetigem Anstieg mit sportlichem Kinderwagen und sportlichem Kinderwagenschieber bis zur Burg gelangen. Die Hängebrücke ist barrierefrei, es sind jedoch keine Kinderwagen erlaubt.

Weitere Informationen https://www.ehrenberg.at/de/ und https://lumagica.com/reutte/