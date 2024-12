Diese Baklava-Cups mit Cheesecake holen den Orient nach Hause

Fremde Aromen, neue Genusswelten. Reisen und Speisen - das ist untrennbar miteinander verbunden. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir die Zeit mit inspirierenden Rezepten bis zu Ihrer nächsten Reise geschmackvoll überbrücken.

Der Sehnsuchtsmoment für den Oman

Das Meer ist nicht weit entfernt, aber viel spannender ist es doch, in das Bimmah Sinkhole hinabzuklettern und dort in das tiefblaue Wasser einzutauchen. Die natürliche Badestelle zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Oman und ist nur eineinhalb Stunden Fahrzeit von Muscat entfernt. Der Legende nach soll die „blaue Lagune“ durch einen Meteoriteneinschlag entstanden sein. Eine Treppe führt etwa 20 Meter hinunter zur Wasseroberfläche, die einen Durchmesser von etwa 40 Metern hat. Wer will, kann in diesem Naturphänomen sogar schnorcheln. Am Wochenende ist natürlich jede Menge los, aber unter Woche hat man mit viel Glück diesen einmalig blauen Pool ganz für sich allein.

Das Rezept für Baklava-Cups mit Cheesecake-Füllung

Die Zutaten: Zubereitungszeit 25 Minuten plus 15 Minuten Backzeit. Ergibt 12 Stück. Für den Sirup: 180 g Zucker, 1 EL Zitronensaft. Für die Teig-Cups: 6 Blätter TK-Filoteig bzw., TK-Baklava-Teig, aufgetaut, 3 EL zerlassener veganer Butterersatz (alternativ geschmacksneutrales Pflanzenöl), 120 g gemahlene Pistazien. Für die Cheesecake-Füllung: 400 g veganer Quark (alternativ veganer Frischkäse), 1 Päckchen Vanillezucker, 50 g Zucker, 200 ml ungesüßte pflanzliche Sahne, 2 EL Weizenmehl Type 405. Für die Deko (nach Belieben): 2 EL Pistaziencreme oder -mus, 1 EL essbare getrocknete Rosenblütenblätter. Außerdem: 12er-Silikonmuffinform.

So geht‘s: Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Für den Sirup Zucker, 100 ml Wasser und Zitronensaft in einem kleinen Topf verrühren, zum Kochen bringen und leicht köcheln lassen, bis sich der Zucker auflöst. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen.

Icon Vergrößern Baklava-Cups mit Cheesecake-Füllung. Foto: Hubertus Schüler Icon Schließen Schließen Baklava-Cups mit Cheesecake-Füllung. Foto: Hubertus Schüler

Für die Teig-Cups die Filoteigblätter dünn mit Butterersatz bestreichen, übereinanderlegen und in zwölf Quadrate schneiden. Die Teigquadrate in die Mulden der Muffinform legen, sodass sich Teig-Cups ergeben (die Teigspitzen dürfen herausragen). In den vorgeheizten Ofen (mittlere Schiene) geben und 5 Minuten goldbraun backen.

In der Zwischenzeit für die Cheesecake-Füllung alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührgeräts cremig aufschlagen. Die Muffinform aus dem Ofen nehmen (diesen eingeschaltet lassen). Die gemahlenen Pistazien auf den Boden der Teig-Cups verteilen, die Cheesecake-Füllung darauf geben, wieder in den Ofen geben und weitere 10 Minuten backen.

Aus dem Ofen nehmen, sofort mit Zuckersirup beträufeln und einziehen lassen, bis die Cups abgekühlt sind (das dauert 20–30 Minuten). Die Baklava-Cups aus der Silikonform lösen und auf eine Servierplatte setzen. Nach Belieben mit Pistaziencreme und Rosenblütenblättern verzieren.

Übrigens: Wer es weniger süß mag, kann den Schritt mit dem Zuckersirup weglassen und stattdessen etwas Agavendicksaft oder Ahornsirup über die Portionen träufeln. Wenn man keine gemahlenen Pistazien bekommt, kann man auch Kerne kaufen und diese fein hacken.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Serayi: Vegan trifft Orientexpress: Einfache, traditionelle authentische Köstlichkeiten - fertig in 30 Minuten. Becker Joest Volk Verlag, 28 Euro.