Ein alteingesessenes Hotel direkt am Gardasee

Anna Brighenti ist im „Hotel Brenzone“ am Gardasee geboren. Das Hoteliersein wurde ihr also in die Wiege gelegt: „Ich liebe bis heute das Kommen und Gehen, das ganze Leben im Hotel“, sagt die 74-Jährige. Ihr erstes deutsches Wort lernte sie von deutschen Gästekindern, mit denen sie spielte und „es war kein schönes Schimpfwort“, aber fast alle Kinder im kleinen Brenzone kannten es sehr schnell …

Das Haus gibt es schon seit 1911, inzwischen als schmuckes Vier-Sterne-Boutiquehotel, direkt am See mit Restaurant „Al Vapor“, hübschem Garten mit Badeteich, sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem herzlichen Service. Viele Stammgäste, zum Teil schon in der dritten Generation, wissen das zu schätzen. „Unsere Stammgäste haben uns nicht einmal in der Corona-Zeit im Stich gelassen“, sagt Anna. „Sie haben während Corona gebucht, bezahlt und gesagt: ‚Wir kommen so bald der Spuk vorbei ist …‘“ Das hat viel geholfen. „Stammgäste sind wie Freunde“, sagt Anna, „die lassen einen nicht im Stich“. Auch wenn der Gardasee eine Region der familiengeführten Hotels ist und es kein Hotel gibt, das zu einer großen Kette gehört, dürfte das eine große Ausnahme sein.

Icon Vergrößern Ein Zimmer im Hotel Brenzone. Foto: Hotel Icon Schließen Schließen Ein Zimmer im Hotel Brenzone. Foto: Hotel

Dass es soweit kam, war auch ein Verdienst der jungen Anna, die sich an der Autobahnausfahrt Rovereto-Sud postierte, um Flyer für das elterliche Hotel zu verteilen: mit Anfahrtsskizze. „Es gab ja kein Internet, Auslandstelefonate waren teuer und die meisten fuhren in den 1960er Jahren ohne Buchung aufs Geratewohl in den Urlaub.“ Anna macht eine kurze Pause. „Aber ich hatte meinen Boxerhund dabei, damit keiner auf falsche Ideen kam …“

Hotel Brenzone, Via 20 settembre, 26, 37010 Magugnano, info@hotelbrenzone.eu, 0039/0457420388, www.hotelbrenzone.eu, DZ ab 200 €