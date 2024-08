Ein Palast für Genießer in Spanien

Schon die breite Auffahrt ist beeindruckend. Und wie erst das herrschaftliche Anwesen. Das Hotel Aurea Palacio de Sober ist wirklich ein Palast oder ein pazo, so der spanische Begriff für einen Landsitz. Der Name hält, was er verspricht. Mitten in der Ribeira Sacra im Herzen Galiciens bietet dieses Vier-Sterne-Hotel den Luxus der Ruhe und Abgeschiedenheit.



Im weitläufigen Park sprudeln Brunnen, laden Bänke zum Verweilen und ein Pool zum Baden ein. Wer noch mehr für sein Wohlbefinden tun will, kann sich im – kostenpflichtigen - Spa entspannen. Aber auch die Zimmer sorgen für Behagen. Jedes einzelne hat seinen eigenen Charakter, wird aber mit edler Einrichtung dem Anspruch des Hauses, ein Palast zu sein, gerecht. Es muss ja nicht unbedingt die Präsidentensuite sein, die neben dem eigenen Ankleidezimmer auch über einen Whirlpool verfügt.

Icon Vergrößern Ein Zimmer im Aureo Palacio de Sober. Foto: Hotel Icon Schließen Schließen Ein Zimmer im Aureo Palacio de Sober. Foto: Hotel

Auch die ganz normalen Zimmer sind großzügig konzipiert. Vieles in dem schönen Haus erinnert an die lange Geschichte, die bis ins siebte Jahrhundert zurückgeht. Auch wenn das heutige Haus eine Rekonstruktion ist, verweist die Architektur doch auf die Zeit, als die Herren von Sober und Ferreira ihren Landsitz begründeten. So ist in mehreren Räumen das Wappen des Fernán López de Lemos mit den Farben zu finden. Der Sage nach hat er der Farbe seines Wappen weitere zwölf hinzugefügt, nachdem er zwölf Jungfrauen aus der Gewalt der Mauren gerettet hatte. Man wandelt durch die luxuriös möblierten öffentlichen Räume, schaut hier auf ein Gemälde, dort auf einen Spiegel und fühlt sich auf einer der erlesenen Sitzgelegenheiten wahrhaft fürstlich.

Info: Hotel Aurea Palacio de Sober, Camiño do Pazo, s/n Sober – Lugo, 27460 Spanien, Mail: reservas@aureapalaciodesober.com, www.eurostarhotels.de/aurea-palacio-de-sober.html, DZ ab 207 Euro