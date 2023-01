"Les Patios du Marais 2": ein buntes Vintage-Hotel im Herzen von Paris

Ein Zimmer in Paris gesucht? Das Hotel "Les Patios du Marais 2" liegt direkt im Szeneviertel Marais. Von hier aus lässt sich Paris hervorragend erkunden.

Nachdem ich die Serie „Emily in Paris“ auf Netflix entdeckte, stand mein nächstes Reiseziel direkt fest. Die Bilder in meinem Kopf von tanzenden Paaren an der Seine, dem glitzernden Eiffelturm um Mitternacht oder einem Café au Lait am Montmartre verfolgten mich. Also die Freunde eingepackt und ab nach Paris.

"Les Patios du Marais" im Herzen von Marais ist als Hotel so modern wie die Stadt selbst. Foto: Les Patios Du Marais

Am Bahnhof angekommen, trugen uns regenbogenfarbene Zebrastreifen in unser Hotel, das „Les Patios du Marais 2“. Das Zimmer mit Blumenterrasse, Couch und einer Treppe in die zweite Etage. Die Einrichtung bunt, die Balken und Steinmauern teilweise freiliegend. Ein Kontrast, der dem Zimmer einen modernen und individuellen Vintage-Look verpasst.

Das Hotel "Les Patios" in Paris ist umgeben von Bars, Galerien und Cafés

Aber das Beste: Direkt vor der Tür wartete eines der schönsten Viertel von Paris auf uns – das Marais. Wir ließen uns durch Paris treiben von einer Galerie zum nächsten Vintage Store, in Cafés und Bars – und wie im Film fuhren immer wieder Limousinen mit verdunkelten Scheiben und darin Frauen mit viel zu großen Sonnenbrillen an uns vorbei.

Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Die halbjährliche Pariser Fashion-Week brachte die Stadt in Aufruhr. Auf den Spuren von Kate Moss, Prada und Givenchy (und ein bisschen auch Emily) landeten wir dann voller nahezu unglaubwürdigen Erinnerungen wieder dort, wo unsere Reise begann: im Marais und direkt neben dem „Les patios“. An keinem Ort hätten wir an diesem Abend lieber weitergeträumt.

Infos zum Hotel: Kontakt: 26 Rue des Gravilliers, 75003 Paris , Frankreich ; Tel: +33 1 83 81 26 26

