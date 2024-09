Atempause bei Trient auf dem Weg in den italienischen Süden

Natürlich können wir das, fahren, fahren, fahren auf der Autobahn, die Straße ein graues Band, das Ziel grüne Hügel, blaues Meer. Hat schon „Kraftwerk“ besungen, haben wir hundertmal gemacht auf dem Weg in die Toskana, nach Rom, zur Fähre nach Sardinien. Aber müssen wir nicht. Die schönsten Dinge einer Reise entdeckt man am Weg. Dafür muss man aber anhalten, nicht nur für Tanken, Toilette, Espresso. Sondern auch mal (huch!) für eine ganze Nacht. Und dann entdeckt man etwas wie das Hotel Lillà am Terlago-See.

Hotel nahe Trient wenige Kilometer von der Brenner-Autobahn entfernt

Ausfahrt Trento Nord der Brenner-Autobahn, nur ein paar Kurven Richtung Westen, hinein ins Nirgendwo. Und da: ein gepflegtes, gediegenes Familienhotel mit zivilen Preisen (auch für Einzelzimmer, da viele Geschäftsleute absteigen), mit gutem hoteleigenen Lokal, was praktisch ist und wo es schon so richtig nach Urlaub schmeckt.

Ein Zimmer im Hotel Lillà in Terlago. Foto: Hotel

Besonders wohl tut die Umgebung: der See, den man auf Fußwegen relativ schnell umrundet hat, während man das Grau des Asphalts vergisst beim Blick auf wilde Lilien und Orchideen, umflattert von Schmetterlingen. Der Spaziergang ist lang genug, um steife Muskeln zu lockern, durchzuschnaufen. Aber nicht zu lang, um danach nicht an in der Apero-Bar am „Lido Lillà“ (neben dem Campingplatz) einzukehren.

Ruhig ist auch die Nacht vor dem liebevoll zubereiteten Büfett-Frühstück. Und dann geht es entspannt fünf Stunden oder mehr weiter. „Investition in die Rente“ nennt die kluge Freundin den Zwischenstopp. Andere sind noch klüger. Sie bleiben zwei, drei Nächte, erzählen die Gäste vom Nachbartisch. Schließlich sei es ja so schön, Berge, Trient, Ruhe, alles nah, gleich an der Autobahn Richtung Badestrand.

Info Hotel Lillà, Loc. Maso Travolt, 14; Fr. Terlago 38096 Trentino, Italien, Tel. +39/0461 868027, Mail: info@hotellilla.com, www.hotellilla.com/de, DZ mit Frühstück 105 Euro.