Eine Familie auf neun Quadratmetern? Eine Ausstellung in München zeigt, wie unterschiedlich wir zusammenleben

Kann man sich ein Bild von unserer Welt machen? Von den unterschiedlichen Lebenswelten, den technischen Entwicklungen, gar von den Herausforderungen der Zukunft, welche die Menschheit zu meistern hat. Einen Anspruch auf Vollständigkeit gibt es natürlich nicht, wie wäre das auch möglich? Und doch gibt die Kunsthalle München mit ihrer aktuellen Ausstellung Civilization tiefgehende Einblicke, wie wir reisen, leben, konsumieren, arbeiten, lieben. Das ist manchmal berührend, mal bewegend und zuweilen urkomisch - immer großartig fotografiert. Warum also nicht, wenn die Temperaturen steigen, in einem gekühlten Museumsraum die Welt auf sich wirken lassen.

Nie zuvor haben mehr Menschen die Erde bevölkert

200 Bilder von über 100 renommierten Fotografen und Fotografinnen beleuchten in dieser Ausstellung zum 40-jährigen Bestehen der Kunsthalle, unser Zusammenleben wie bei einem großen Puzzle. Nie zuvor haben mehr Menschen die Erde bevölkert, nie zuvor waren sie besser vernetzt und haben mehr Probleme verursacht.

Die Fotografen haben fremde Lebenswelten betreten und nehmen die Betrachter und Betrachterinnen mit, schenken ihnen Einblicke, die sie ansonsten nie erhalten würden. Waren kuriosen Phänomen unserer Zeit auf der Spur, davon zeugt zum Beispiel die Luftaufnahme von den Menschenmassen auf dem Olympia-Hügel während des Taylor Swift-Konzerts in München, die sich wie ein bunter Teppich über das Gras erstrecken. Manchmal braucht man etwas länger, bis man alle Details erkennt, etwa bei dem Foto, das den Wohnraum einer Familie in Hongkong auf neun Quadratmetern zeigt. Auf einem wohl im Raum wohl hochgezogenen Bett, sind die Kinder bei den Hausaufgaben zu sehen, unten die Eltern in einer Art Küche.

Hotelzimmer sehen auf der Welt erstaunlich gleich aus

Genauso beeindruckend das Bild von einer mongolischen Familie in der Steppe, die vor ihrer Jurte alle Alltagsgegenstände ausgebreitet hat, die sie im Internet bestellt hat. Kurios die Bilder des Schweizer Fotografen Roger Eberhard, der für ein Projekt Hotelzimmer fotografiert hat. Nie war die Zahl der individuellen Reisen höher, doch die Hotelzimmer sehen fast überall auf der Welt erstaunlich gleich aus. Die Ausstellung nähert sich über viele Facetten einem großen Gesamtbild unserer Zeit an, das nicht ausklammert, wie sehr die Menschen die Erde und ihre Ressourcen ausbeuten und die Herausforderungen des Klimawandels zu bestehen haben. Zum Schluss Raum verlässt man übrigens die Erde und entschwebt ins Weltall. Auf dem letzen Bild vor dem Ausgang ist die Erde zu sehen - kaum größer als ein Stecknadelkopf.

Wissenwertes für den Besuch der Ausstellung Civilization Ausstellung: Civilization ist noch bis zum 24. August in der Kunsthalle München zu sehen. Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr. Preise: der reguläre Eintritt kostet 18 Euro, Senioren zahlen 14 euro, Kinder (ab 5) und Jugendliche vier Euro. Gut zu wissen: Dienstags wird der Eintritt um 50 Prozent reduziert. Kontakt: kontakt@kunsthalle-muc.de, im Internet: www.kunsthalle-muc.de Anfahrt: Mit dem Zug nach München. Dann vom Bahnhof entweder mit der Buslinie 100 bis zum Odeonsplatz. Oder mit der U3/U6 zum Marienplatz. Als Parkhaus bietet sich das Parkaus am Salvatorplatz an.