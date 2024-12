Im Wöscherhof trifft Zillertaler Tradition auf Innovation

Dieser Abend hat die persönliche Kalorienbilanz in ungeahnte Höhen getrieben. Alles, was die Tiroler Küche an süßen Leckereien zu bieten hat, wurde aufgefahren. Hausgemacht natürlich. Wie alles, was im Hotel Wöscherhof in Uderns im Zillertal aufgetischt wird. Die Küche ist eines der Aushängeschilder der Unterkunft. Die meisten Produkte kommen aus der eigenen Landwirtschaft und dem heimischen Wald. Gut, dass das Zillertal bei so viel kulinarischem Hochgenuss auch genügend sportliche Aktivitäten bietet. Golfen, Wandern und Mountainbiken im Sommer, Skifahren, Rodeln und Schneeschuhtouren im Winter.

Seit mindestens 400 Jahren ist der Wöscherhof ein Bauernhof, seit 1972 auch ein Gastbetrieb, der sich zum Superior-Hotel mit vier Sternen weiterentwickelt hat. Der Spa-Bereich wurde mehrfach ausgezeichnet. Auch hier trifft Innovation auf Tradition, Infinity-Pool auf Naturbadeteich.

Mit Holz und Stein aus der Zillertaler Natur sind die Zimmer und Suiten gestaltet. Foto: Wöscherhof

Doch bei aller Professionalität und Wirtschaftlichkeit schlägt das Herz der Familie an allen Ecken und Enden weiter. Das bekommt man als Gast ganz deutlich zu spüren. Von der Chefin umsorgt, vom Herrn des Hauses musikalisch unterhalten. Wenn einem das alles doch mal zu viel wird, gibt es auch in den Zimmern und Suiten eine große Portion Zillertal. Die sind mit viel Holz und Stein aus der Region gestaltet, ringsherum Bergpanorama. Das macht Lust auf mehr. Womit wir wieder beim Hunger wären.

Kontakt: Hotel Wöscherhof, Kirchweg 26, A-6271 Uderns, DZ ab 290 Euro pro Nacht inkl. 3/4-Pension, www.woescherhof.com