Großer Bahnhof für Kartoffel-Glück auf indische Art

Diese Küchenkombination kommt an: Ein neuer Geschmack und trotzdem hält sich die Arbeit in Grenzen. Ein Parmesan-Ofen-Aloo mit Rosenkohl macht es möglich.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Der Sehnsuchtsmoment für Indien

Zugfahren in Indien – immer ein Abenteuer. Ganz besonders eindrucksvoll ist der Start im Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai, einem der größten Bahnhöfe der Welt. Es lohnt sich, dort einfach mal stehen zu bleiben und die Menschen zu beobachten, wer ein- und aussteigt, kommt und geht, wer Geschäfte macht oder einfach nur wartet. So viele Menschen, so viele Gesichter, so viele Stimmen. Am besten noch einen Snack kaufen, denn indische Züge fahren langsam und die Reise wird dauern. Mutige mit starkem Magen kaufen beim fliegenden Händler, ein Aloo vielleicht. Vielleicht aber auch einfach eine Tüte indischer Haldiram-Chips oder ein paar Bananen, sicher ist sicher. Indische Zugtoiletten möchte man so selten wie möglich besuchen müssen. Dann ins Abteil, 2. Klasse, gen Süden, ohne Klimaanlage, mit offenen Fenstern, leichtem Fahrtwind im Gesicht, immer wieder anderen Gerüchen in der Nase, sanftes Geruckel im Rücken die tropische Landschaft an einem vorbeiziehen lassen. Aber das Allerspannendste: Gespräche mit Mitreisenden, Zugfahren verbindet.

Das Rezept für Parmesan-Ofen-Aloo mit Rosenkohl

Die Zutaten (für 4 Personen). Zubereitung: 15 Min., Backen: 35 Min.: 2 Knoblauchzehen, 500 g Drillinge (kleine Kartoffeln), 1 kg Rosenkohl, 150 g Butter, 200 g frisch geriebener Parmesan, 1 TL geräuchertes Paprikapulver, 1 TL edelsüßes Paprikapulver, Salz, Pfeffer, ½ TL Koriandersamen, 1 EL Olivenöl, 1 Spritzer Zitronensaft, ½ Bund Koriandergrün. Außerdem: eine ofenfeste Form.

Indisch-knusprig: Parmesan-Ofen-Aloo. Foto: Gräfe und Unzer/Vivi D'Angelo

So geht es: Den Backofen auf 180° Umluft vorheizen. Dann den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Kartoffeln und den

Rosenkohl waschen und jeweils halbieren. Die Rosenkohlstrünke leicht einschneiden. Die Butter in eine Pfanne oder einen Topf geben und schmelzen. Knoblauch, Parmesan, beide Paprikapulver, Salz und Pfeffer dazugeben. Die Koriandersamen andrücken und ebenfalls hinzufügen. Die Parmesanmischung so in einer ofenfesten Form verteilen, dass der Boden bedeckt ist. Die Kartoffeln und den Rosenkohl mit der Schnittfläche nach unten auf die Parmesanmischung legen, bis die Form gefüllt ist. Das Gemüse mit Olivenöl und Zitronensaft beträufeln. Im Ofen (Mitte) ca. 35 Min. garen, bis die Kartoffeln weich und braun sind. Den Koriander waschen, trocken schütteln und hacken. Das fertige Gericht damit garnieren.

Übrigens: Aloo steht nicht für eine Zubereitungsart, sondern bedeutet schlichtweg nur "Kartoffel".

Das Rezept stammt aus dem Buch: Alex Wahi: "Easy Indien, Graefe & Unzer, 192 Seiten, 28 Euro.