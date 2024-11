Das Fernweh-Rezept: So gelingt malaysisches Lammcurry

Fremde Aromen, neue Genusswelten. Reisen und Speisen - das ist untrennbar miteinander verbunden. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir die Zeit mit inspirierenden Rezepten bis zu Ihrer nächsten Reise geschmackvoll überbrücken.

Der Sehnsuchtsmoment für Malaysia

Raus aus der Großstadt, rein in den magischen Moment. Nur eine Stunde Fahrzeit von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt wartet in den Mangrovenwäldern des Kampung Kuantan Fireflies Park ein kurzes, aber zauberhaftes Erlebnis: Abertausende Glühwürmchen starten hier Abend für Abend eine ganz besondere Lightshow. Spätestens um 19.30 Uhr sollte man da sein, denn um 20.15 Uhr ist die glitzernde Datingshow oft schon wieder vorbei und der Partner für die Nacht gefunden. Effektiv, diese Glühwürmchen. aber egal... Mit dem Holzboot geht es hinaus in die Mangroven und die nächsten zwanzig Minuten gehören nur den Keling-Keling, die den Nachthimmel erhellen. Blitz ist beim Fotografieren übrigens strengsten verboten. Die Glühwürmchen könnten sich bei der Partnersuche verirren - und das will man doch nicht.

Icon Vergrößern Kari Kambing ist ein Lammcurry, wie es in malaysischen Familien gekocht wird. Foto: Manuela Rüther/Verlag Icon Schließen Schließen Kari Kambing ist ein Lammcurry, wie es in malaysischen Familien gekocht wird. Foto: Manuela Rüther/Verlag

Das Rezept für Kari Kambing - Lammhaxencurry mit gewürztem Butterreis

Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten, für vier Personen: 1 Stück Ingwer (3 × 3 cm), geschält und grob zerkleinert ca. 1 rote Chilischote, geputzt und grob zerkleinert, 2 mittelgroße rote Zwiebeln, geschält und grob zerkleinert 6 Knoblauchzehen, geschält 100 g Currypulver, Wasser, ca. 50 ml Rapsöl, 1 Zimtstange, 8 Gewürznelken, 6 Kardamomkapseln, 3 Sternanise, 2 Zweige Curryblätter, nur die Blätter, 4 gleich große Lamm-Vorderhaxen, oder ca. 1 kg Lammschulter mit Knochen, vom Metzger in Würfel von ca. 4 × 4 cm schneiden lassen, Salz (ca. 1 gestrichener EL pro kg Fleisch), 1 große Karotte, geschält und in acht bis zehn Stücke oder Scheiben geschnitten, 2 große Kartoffeln, geschält und in Sechstel geschnitten, 3 Schlangenbohnen (alternativ Buschbohnen), in mundgerechte Stifte geschnitten, 2 mittelgroße Tomaten, geviertelt, 500 ml Kokosmilch

So geht‘s: Ingwer, Chili, Zwiebeln und Knoblauch in einem Mörser oder mit einem Mixer zu einer groben Paste verarbeiten. Die Hälfte dieser Paste mit dem Currypulver und 50 bis 100 ml Wasser in einer Schüssel zu einer homogenen Masse verrühren. In einem ausreichend großen Topf das Öl bei mittlerer Temperatur erhitzen und darin die Gewürze zusammen mit den Curryblättern kurz anrösten. Die restliche Paste dazugeben und mit anrösten, bis sie goldbraun ist.

Nun die Currypaste dazugeben und alles so lange anbraten, bis sich das Öl von der Masse zu trennen scheint. Das Fleisch abzugeben, mit Salz abschmecken und weiterhin bei mittlerer Temperatur braten, bis das Fleisch von allen Seiten etwas Farbe annimmt. Dann mit 800 ml Wasser auffüllen.

Das Fleisch zugedeckt bei niedriger Temperatur unter gelegentlichem Rühren so lange köcheln, dass, wenn man mit einem scharfen Messer hineinsticht, noch ein leichter Widerstand spürbar ist. Das dauert etwa 60 Minuten. Dann nach und nach das Gemüse dazugeben. Zuerst die Karotte und diese etwa 5 Minuten köcheln lassen, dann die Kartoffeln und die Bohnen und weitere 5 Minuten köcheln lassen. Dann die Tomaten und zum Schluss die Kokosmilch hinzufügen. Bei Bedarf nochmals nachsalzen.

So lange zu Ende garen, bis das Fleisch schön zart und das Gemüse weich gekocht ist.

Serviertipps: Dieses Gericht kann auch mit Roti Canai serviert werden. Auch gepickelte rote Zwiebeln passen perfekt dazu. Alternativ zu Lamm kann Rindfleisch verwendet werden. Dazu passt gebutterter Basmatireis.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Manuela Rüther, Christopher Aziz Krebs: Malaysia. Familienrezepte aus der vielseitigsten Küche Asiens. AT Verlag, 222 Seiten, 36 Euro.