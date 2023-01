Gibt es im Flugzeug bald Gratis-WLan auch in der Economy-Klasse?

Im Flugzeug kostenfrei surfen, ist oft nur in besseren Klassen möglich. Gratis-Internet für alle bieten nur wenige Airlines an. Doch das könnte sich bald ändern.

Der Startschuss für das Internet im Flugzeug fiel vor zehn Jahren. Damals genehmigte die EASA, die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit, zunächst den Gebrauch von Handys und Laptops an Bord. Anlass für viele Airlines, ihre Flugzeuge mit dem nötigen Equipment auszurüsten. Mittlerweile hat beinahe jeder bessere Flieger WLan. Wer allerdings nicht Businessclass oder gar besser fliegt, muss dafür bezahlen.

High-Speed-Internet mit bis zu 15 Mbit/s bei der Lufthansa kostet im Flynet-Stream-Tarif pro Flug unter 90 Minuten zehn Euro und über 90 Minuten zwölf Euro. Wer den billigeren Tarif Flynet Mail and Surf zu fünf Euro bucht, bekommt ein Netz mit einem mäßigen Übertragungstempo von bis zu 600 Kbit/s.

Diese Airlines bieten freies WLan in der Economy-Class

Bis dato bietet nur rund ein Dutzend Airlines freies Internet auch in der Economy Class an. Ein Pionier des Bord-WLANs für alle, der früh gratis Surfen ermöglichte, war Emirates. Die Airline aus den Vereinigten Arabischen Emiraten spendierte jedem Gast ein Datenvolumen von 20 MB über einen Zeitraum von zwei Stunden. Damit ist mittlerweile Schluss. Wer kein Emirates Skyward-Mitglied ist und nicht Business fliegt, für den ist das Internet kostenpflichtig.

Netzzugang an Bord ohne Zusatzkosten gibt es also meist nur mit Haken und Ösen. Denn Internet, vor allem schnelles, ist wegen der Satellitentechnik für die Fluggesellschaften teuer. Deswegen gilt grundsätzlich, dass Streamen, Spielen und Ähnliches meistens nicht geht oder nicht erlaubt ist, weil die Übertragungsgeschwindigkeiten gerade mal für Mails, Chats und andere einfache Kommunikationsformen ausreichen.

Kostenlos Surfen im Flugzeug gibt es oft nur im Heimatland der Airlines

Zu einer der ersten Airlines, die bereits 2017 WLan an Bord für lau offerierten, gehört der US-Low-Cost-Flieger Jet Blue, der innerhalb Nord- und Lateinamerikas unterwegs ist. Anfangs war Surfen nur über den USA möglich, inzwischen jedoch zählt die Fluglinie zu den wenigen Unternehmen, die uneingeschränkt und in High-Speed-Qualität kostenfreies Online-Vergnügen zur Verfügung stellen.

Lesen Sie dazu auch

Meist experimentieren die Fluggesellschaften mit ihrem Gratisdienst erst einmal im eigenen Land. Qantas hat dazu gleich einen ganzen Kontinent als Versuchsfeld. Noch kann nicht auf jedem Binnenflug gesurft werden, aber die australische Airline ist dabei, die Flotte aus B737-800 und A330-200 Jet für Jet mit der nötigen Ausrüstung auszustatten. Quasi wie Inland liegt ganz Europa vor der Tür von Billigflieger Norwegian Air Shuttle. Seit 2019 bieten die Norweger – ebenfalls noch nicht in allen Flugzeugen – kostenloses Internet an.

Immer mehr Airlines bieten gratis WLan an Bord an

Passagiere der Air New Zealand können ebenfalls immer öfter umsonst Surfen, Mails checken und auf Facebook & Co. posten, und zwar ungeachtet, ob sie national oder international unterwegs sind. Wie bei der Konkurrenz sind noch nicht alle Jets umgerüstet. Gratis-Internet ist auch bei Qatar Airways möglich. Allerdings begrenzt die Airline aus Doha die Zeit. Nach einer Viertelstunde online werden Gebühren fällig. Dafür verspricht man jedoch eine superschnelle Performance.

Aber die Tage des kostenpflichtigen schnellen Internets in 10.000 Metern Höhe sind gezählt. Airlines punkten mit Online-Service bei der Kundschaft. Deshalb hat vor kurzem mit Delta Air eine der führenden US-Airlines verkündet, ab Februar 2023 in Kooperation mit T-Mobile auf den populärsten Binnenflugstrecken freies Internet anzubieten. Bereits über 500 Flugzeuge wurden dafür entsprechend ausgerüstet. Bis Ende 2024 sollen dann insgesamt 700 Maschinen mit dem Satellitennetzbetreiber Viasat verbunden sein, sodass auf den internationalen Routen WLan ebenfalls möglich ist.

Die Passagiere auf die Unterhaltungsplattform locken

Rund eine Milliarde US-Dollar nehme die Fluggesellschaft für den Ausbau des Bord-WLANs sowie für die komplett neue Unterhaltungsplattform Delta Sync Entertainment in die Hand, erklärte Delta-CEO Ed Bastian auf einem Branchentreff. Zielstrebig plant der Manager stabiles schnelles Internet in jedem Flugzeug. Denn mit kostenlosem Surfen über den Wolken sollen Passagiere nicht nur auf Deltas Unterhaltungsplattform gelotst werden, sondern zugleich in ein virtuelles Online-Einkaufsparadies. Dafür müssen sie nur Deltas Sky Miles Club beitreten. Dies kann man sogar ad hoc noch während des Fluges erledigen. Daten und Konsum gegen Gratis-Vorteile – so hat das Internet ja schon immer funktioniert.