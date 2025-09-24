Balos und Co.: Das sind die schönsten Strände auf Kreta

Kreta gehört zu den beliebtesten Inseln in Griechenland. Nicht ohne Grund steht die Mittelmeerinsel auch bei den Deutschen weit oben auf den beliebtesten Reisezielen. Denn sie bietet neben einer atemberaubenden Berglandschaft mit faszinierenden Schluchten und antiken Stätten viele schöne Strände. In der Tat gibt es viele sehenswerte Orte auf Kreta.

Touristen erwarten malerische Buchten mit feinen Sand- sowie Palmenstrände, felsige Buchten und kristallklares Wasser. Dabei hat jeder Strand seinen eigenen Charme und Besonderheiten. Bei insgesamt mehr als 1000 Kilometer Küstenlänge ist es wenig verwunderlich, dass die Auswahl der schönsten Strände auf Kreta alles andere als leicht fällt. Hier aber die fünf schönsten Strände der griechischen Insel.

Balos: Karibik-Flair auf Kreta

Balos ist zweifelsohne auf den allerersten Plätzen des Strandrankings. Die Lagune liegt im Westen von Kreta und ist in jedem Fall einen Besuch wert. Sie überzeugt mit smaragdgrünem, seichtem Wasser und feinem, weißen Sand - ein Paradies zum Baden wie auch Schnorcheln, wie Tripadvisor schreibt. Balos bringt damit einen Hauch Karibik mit. Eine kleine Halbinsel, die vor der halbkreisförmigen Bucht aus dem Meer ragt, verleiht Balos eine besondere Schönheit. Der Strand ist zu Fuß zu erreichen oder mit einem Boot von Kissamos.

Westen und Süden beeindrucken mit seinen Stränden

Unterhalb von Balos liegt etwa 20 Kilometer entfernt Falasarna Beach. Hier treffen Urlauber auf einen Sandstrand und kristallklares Wasser. Der Hafenort ist auch bei Surfern sehr beliebt, denn es kommt oft zu starken Winden. Die Gegend um Falasarna Beach liegt laut Oneman in einem Naturschutzgebiet.

Ein großer Konkurrent um den wohl schönsten Strand auf Kreta ist Elafonissi. Der Strand liegt ebenfalls im Westen der Insel, aber südlicher als Balos. Er ist bekannt für seinen rosa Sand und das kristallklare Wasser, welches Elafonissi zu einem faszinierenden Strand im Südwesten der Insel machen. Er liegt in einem Naturschutzgebiet und ist ebenso ideal zum Schnorcheln und Schwimmen. 2022 zeichnete European Best Destinations Elafonissi als einen der schönsten Strände Europas aus.

Mindestens genauso beeindruckend ist die Bucht Glyka Nera im Süden Kretas bei Chora Sfakion. Sie liegt vor einer steilen Felswand und verdankt ihren Namen "Süße Wasser" den vielen Süßwasserquellen, die aus dem Meeresboden sprudeln. Um den Strand vom Land aus zu erreichen, erfordert es einen rund sieben Kilometer langen Fußweg, wie Geo schreibt. Wer es einfacher haben möchte, kann mit einem Taxi-Boot dorthin fahren.

Auch einer der schönsten Strände Kretas: der Palmenstrand Preveli Beach

Auch, wenn die Liste der schönsten Strände auf Kreta über unsere fünf aufgeführten Orte hinausgeht, so dürfen Urlauber auf keinen Fall den Strand Preveli Beach auslassen. Denn der Palmenstrand, etwa 40 Kilometer südlich von Rethymnon und zehn Kilometer östlich von Plakias entfernt, zählt ebenfalls zu den schönsten Stränden der Insel. Er bietet eine exotische Kulisse, umgeben von Palmen und hohen Klippen. Preveli Beach befindet sich am Eingang der beeindruckenden Kourtaliotikos-Schlucht, wo ein Fluss in das Lybische Meer mündet und eine Oase entstehen lässt. Der Strand ist Oneman zufolge durch einen etwa 20-minütigen Spaziergang erreichbar und ideal für Naturliebhaber.

Übrigens: Kreta bietet schöne Spots zum Tauchen und Schnorcheln und beeindruckende Berge zum Wandern. An gewissen Orten können Urlauber dem Massentourismus entfliehen.