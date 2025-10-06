Kreta im November: Wie warm ist es auf der Insel noch?

Das Klima auf Kreta ist mediterran mit milden und sonnigen Wintertagen. Zwar ist das Wetter auf der südlichsten Insel Griechenlands nicht mehr so warm wie im September und Oktober, doch ist es immer noch milder als in Deutschland. Schließlich liegen die Temperaturen deutlich im zweistelligen Bereich. Doch wie warm ist es im November auf Kreta? Und wie viel Sonne gibt es zu der Jahreszeit?

Kreta: Wie warm ist es in den großen Städten im November?

In Kretas Hauptstadt Heraklion beträgt die durchschnittliche Maximaltemperatur 20,2 Grad, wie aus den Daten des griechischen Wetterdienstes EMY hervorgeht. Minimal ist es im vorletzten Monat des Jahres im Durchschnitt 13,5 Grad warm. Im Mittel regnet es an 10,6 Tagen mit einer gesamten Niederschlagsmenge von 59,6 Liter pro Quadratmeter.

In dem ebenfalls auf der Nordseite gelegenen Ort Souda bei Chania liegen die Werte im Durchschnitt etwas darunter: 19,6 Grad im Maximum und 12,4 Grad im Minimum. Der Statistik von EMY nach gibt es zudem etwas mehr Regen. Demnach kommt die Gemeinde im Westen der Insel auf 11,2 Regentage und eine gesamte Niederschlagsmenge von 77 Liter pro Quadratmeter.

Ierapetra auf der Südseite Kretas verzeichnet hingegen durchschnittliche Höchsttemperaturen von 21,2 Grad und Tiefsttemperaturen von 13,8 Grad. Bei der Anzahl der Regentage besteht laut EMY ein deutlicher Unterschied: Die Hafenstadt kommt im Durchschnitt auf 7,1 nasse Tage mit einer gesamten Niederschlagsmenge von 61,8 Liter pro Quadratmeter.

Auch interessant: Spinalonga bei Kreta war früher eine Zwangsisolation für Leprakranke und ist heute eine beliebte Touristenattraktion.

Wie viele Sonnenstunden hat Kreta im November?

Ähnlich warm ist auch die Wassertemperatur. Sie beträgt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge im Durchschnitt 20 Grad in Heraklion. Bei diesen Temperaturen lässt sich auch noch ein Sonnenbad nehmen. Im November geht die Sonne am Morgen wesentlich später auf und am Abend früher unter, wodurch die Tage bereits spürbar kürzer sind. Kreta-Urlauber können zu der Jahreszeit aber trotzdem noch mit einigen Sonnenstunden rechnen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge liegt die mittlere Sonnenscheindauer für Heraklion bei fünf Stunden am Tag.

Damit verzeichnet die Mittelmeer-Insel im November durchaus freundliches Wetter. Wer in der kalten Jahreszeit einen Reiseort mit frühlingshaften Temperaturen sucht, der trifft mit Kreta sicherlich eine gute Wahl. Denn die beliebte Urlaubsinsel lockt mit schönen Wanderstrecken, atemberaubenden Schluchten und tollen Wasserfällen. Auch die Hafenstädte sind einen Besuch wert.

Wer mit dem Auto oder Motorroller die Insel erkundet, sollte jedoch aufpassen. Denn auf einer wichtigen Fernverkehrsstraße kommt es oft zu Unfällen.