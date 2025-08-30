Kreta: Palast von Knossos – Wie hoch sind die Eintrittspreise 2025?

Sommer, Sonne und Meer – das macht für viele Touristen den perfekten Urlaub auf Kreta aus. Die griechische Insel hat aber noch viel mehr zu bieten, zum Beispiel zahlreiche antike Stätten wie den Palast von Knossos. Laut griechenland.de gilt er als kulturelles Highlight auf Kreta. Auf Tripadvisor räumt der historische Palast 3,9 von fünf Punkten ab und laut der Buchungsseite knossospalacetickets.com besuchen jedes Jahr über eine Million Menschen den Palast von Knossos. Damit zählt er zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Griechenland.

Wer nun einen Besuch plant, fragt sich wahrscheinlich, wie viel der Eintritt zum Palast von Knossos 2025 kostet. Das griechische Kulturministerium hat hier nämlich etwas an der Preisschraube gedreht, sodass Sehenswürdigkeiten auf Kreta und im Rest Griechenlands aktuell zum Teil doppelt so teuer sind wie noch 2024.

Palast von Knossos auf Kreta: So viel kostet der Eintritt 2025

Nachdem 2024 ein neuer Besucherrekord für den Palast von Knossos aufgestellt wurde, haben die Verantwortlichen laut knossos-palace.gr in der Nebensaison viele Verbesserungen vorgenommen. Zu den Vorbereitungen auf 2025 gehörten demnach eine verbesserte Barrierefreiheit, eine klarere Beschilderung, zusätzliches Personal sowie optimierte Einlassverfahren. So sollen noch mehr Besucherinnen und Besucher mit einer „minimalen Wartezeit“ empfangen werden können. Ein Besuch dürfte sich also trotz hohem Andrang lohnen.

Auch an den Preisen hat sich etwas getan. Wie unter anderem CNN Greece berichtete, gilt in Griechenland seit 1. April 2025 eine neue Preisstruktur für Sehenswürdigkeiten. Das geht auf eine Entscheidung des griechischen Kulturministeriums zurück. Demnach gibt es nun fünf Preiskategorien, die sich an der jährlichen Besucherzahl sowie der Bedeutung der Stätten orientieren.

Der Palast von Knossos zählt in die Kategorie B – in diese fallen Sehenswürdigkeiten mit über 200.000 Besuchern pro Jahr. Preislich liegt der Eintritt damit bei 20 Euro.

Die sicherste Art, ein Ticket zu kaufen, ist über die offizielle Webseite des Ministeriums für Kultur in Griechenland, hhticket.gr – denn private Anbieter verlangen oft mehr als die staatliche Ticket-Plattform. Außerdem gibt es auch nur hier ermäßigte Tickets für junge Menschen. Nach der Auswahl eines Datums und Zeitfensters für den Besuch des Palasts von Knossos kann zwischen drei Ticketkategorien gewählt werden:

normaler Eintrittspreis: 20 Euro

EU-Bürger bis 25 Jahre: 0 Euro

Nicht-EU-Bürger bis 18 Jahre: 0 Euro

Außerhalb der Hauptsaison geht es aber auch viel günstiger. Nach der Entscheidung des griechischen Kulturministeriums ist der Eintritt nämlich von 1. November bis 31. März an jedem ersten Sonntag im Monat kostenfrei. Außerdem zahlen bestimmte Gruppen – zum Beispiel Menschen über 65 Jahre – in dieser Zeit nur den halben Preis. Sie können den Palast von Knossos also für 10 Euro besuchen.

Auf den verschiedenen Buchungsseiten anderer Anbieter werden oft Kombi-Tickets mit Audiotouren oder anderen Zusätzen angeboten. Laut knossos-palace.gr sowie Tripadvisor ist ein Ticket mit Audioguide online ab 26 Euro pro Person erhältlich. Bei getyourguide.de und knossospalacetickets.com variieren die Preise je nach Zusatzoption oder Tour – angeboten werden etwa Audioguides, Tickets ohne Anstehen, geführte oder private Touren sowie zusätzliche Stadtrundfahrten im rund fünf Kilometer entfernten Heraklion. Hier liegt die Preisspanne zwischen 24 und 190 Euro.

Übrigens: Eine ehemalige Isolationsstation für Leprakranke zählt nun auf Kreta zu den beliebtesten Touristenattraktionen. Die Rede ist von Spinalonga.