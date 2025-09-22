Die Insel Kreta liegt südlich des griechischen Festlandes an der Kreuzung dreier Kontinente im östlichen Mittelmeer. Kreta bietet abwechslungsreiche Landschaften: Neben hohen Bergen und tiefen Schluchten wird die Insel für ihre kilometerlangen Strände geschätzt. Wer in kretischen Gefilden seinen Urlaub plant, könnte zudem auf die Idee kommen, die Insel einmal zu umrunden. Dabei stellt sich die Frage: Wie groß ist eigentlich Kreta?

Kreta: Wie groß ist die Insel?

Kreta erstreckt sich laut dem offiziellen Tourismus-Portal Incredible Crete auf eine Gesamtfläche von 8000 Quadratkilometern. In der Länge misst die Insel rund 260 Kilometer. Wie ein Vergleich des Mallorca-Magazins veranschaulicht, landet Kreta somit knapp hinter Korsika auf dem 5. Platz der größten Inseln im Mittelmeerraum – übrigens noch deutlich vor der Baleareninsel Mallorca, die sich auf dem 7. Rang wiederfindet.

Urlaub auf Kreta: Wie lange braucht man, um die Insel einmal zu umrunden?

Die landschaftliche und biologische Vielfalt Kretas erfährt man am besten auf einem Roadtrip um die Insel. Gut zu wissen nur, wie viel Küstenstrecke vor einem liegt. Eine Insel-Umrundung geht nicht von heute auf morgen, schließlich beträgt die Küstenlinie laut dem offiziellen Tourismusportal mehr als 1000 Kilometer. Eine Rundreise mit dem Auto zu unternehmen, auf der auf keinen Fall die Hauptstadt von Kreta fehlen sollte, empfehlen die meisten Reise-Portale nur, wenn mindestens 14 Tage eingeplant werden können.

Übrigens: Kreta ist auch für sein üppiges Sonnenlicht bekannt, Regen auf Kreta macht sich dagegen rar. Selbst ein Aufenthalt im November könnte sich daher noch lohnen.