Kreta: Wie oft regnet es auf der griechischen Urlaubsinsel?

Sonne, strahlend blauer Himmel, Meerblick – so in etwa stellen sich viele Menschen ihren Traumurlaub vor. Bei diesem Triumvirat der guten Laune kommt jedenfalls sofort Urlaubsfeeling auf. Ob nun in Italien, in Spanien oder in Griechenland, am Gardasee, auf Mallorca oder auf Kreta – die beliebten Destinationen haben nicht nur im Sommer überwiegend bestes Wetter zu bieten.

Dafür nehmen deutsche Touristen auch gerne einen längeren Anreiseweg in Kauf. Allerdings werden die Urlaubsländer eben auch nicht nur vom Wettergott geküsst, manchmal meint er es auch weniger gut mit dem Süden Europas.

Dieser Text befasst sich mit der Frage, wie oft es auf Kreta regnet. Und vor allem, zu welchen Jahreszeiten mit Niederschlag zu rechnen ist.

Kreta: Was gibt es über die Urlaubsinsel zu wissen?

Kreta ist mit gut 8260 Quadratkilometern die größte der vielen griechischen Inseln und liegt südöstlich des Festlands im Kretischen Meer. Laut ADAC sind es von dort bis nach Afrika etwa 300 Kilometer. Zugleich gilt Kreta als sonnenreichste Insel des Mittelmeers.

Die Hauptstadt Heraklion liegt an der Nordküste. Kreta besticht mit abwechslungsreicher Natur und vielen Sehenswürdigkeiten. Die Insel beherbergt Berge, die über 2450 Meter hoch emporragen, dazu Schluchten oder Olivenwälder. Außerdem gibt es verschiedenste Strände.

Kreta: Wie ist das Wetter?

Auf Kreta werden im Grunde das ganze Jahr über zweistellige Plusgrade erreicht, wodurch auch die Wassertemperaturen über weite Strecken human bleiben. In den Wintermonaten sinken die Tiefstwerte im Mittel auf sieben bis acht Grad, wie Portalen wie wetter.de und klimatabelle.info zu entnehmen ist. Im Sommer sinkt das Thermometer kaum einmal unter die 20-Grad-Marke.

Laut Lufthansa City Center liegen die Durchschnittstemperaturen während der Sommerferien bei fast 30 Grad, im Juni und Juli scheint die Sonne im Schnitt zwölf Stunden am Tag. Ohnehin sind demnach über 300 Sonnentage im Jahr zu erwarten.

Gewohntes Bild auf Kreta: Der Himmel ist blau, von Regenwolken keine Spur. Foto: Socrates Baltagiannis/picture alliance, dpa (Symbolbild)

Kreta: Wie oft regnet es auf der Insel?

Niederschlag gibt es auch auf Kreta, aber gerade im Sommer ist Regen sehr selten. Wie Lufthansa City Center informiert, hat die Insel keine Regenzeit, sehr selten fallen im Monat mal mehr als 100 Milliliter Regen. Stattdessen herrscht ein gleichmäßig mediterranes Klima, weshalb Kreta für viele Urlauber besonders verlockend ist.

Laut wetter.de sind im Jahr 303 trockene Tage zu erwarten, das sind 83 Prozent aller Tage. Gerade im Sommer ist keine Dusche aus den Wolken zu befürchten, für Juli und August werden hier nur jeweils drei Millimeter Niederschlag im Schnitt angegeben, im Juni immerhin sieben.

In anderen Monaten wird es zumindest zweistellig. Im September beträgt der mittlere Niederschlag 14 Millimeter, im Mai 24, im April 36 und im Oktober 40. Verhältnismäßig nasser geht es im November mit durchschnittlich 61 Millimetern zu, es folgen der März mit 62 Millimetern, der Januar mit 81, der Dezember mit 83 und der Februar mit 88. In den Gebirgen schneit es im Winter auch.

Bei klimatabelle.info weichen die Zahlen etwas ab. Der niedrigste Wert wird hier im Juli mit vier Millimetern Regen verzeichnet, am nassesten wird es demnach im Januar mit 72 Millimetern.

Angegeben ist auf dem Portal auch die Anzahl der Regentage. Im Juli und im August gibt es folglich nur jeweils einen Tag mit Niederschlag, im Juni sind es zwei, im September drei, im Mai vier, im April fünf, im Oktober sechs, im November sieben und im März acht. Zweistellig werden nur der Februar und der Dezember mit jeweils elf Regentagen und der Januar mit zwölf.

Im Sommer ist Regen also die absolute Ausnahme und selbst in den Frühlings- und Herbstmonaten fällt nur selten Niederschlag. Einzig in den ersten und letzten Wochen des Jahres, wenn auch die Temperaturen verhältnismäßig niedrig sind, wird es an rund jedem dritten Tag nass. Allerdings sind die Mengen nicht annähernd vergleichbar mit jenen, die über Deutschland niedergehen.

Nur selten erlebt Kreta schwere und folgenreiche Unwetter, wie jenes im Oktober 2022. Damals kamen zwei Menschen ums Leben, andere mussten in einem Museum ausharren oder saßen vorübergehend in ihren Autos fest. Der Flughafen bei Heraklion wurde überflutet, sodass Flüge umgeleitet werden mussten.

Übrigens: Auf Kreta soll ein neuer Taucherpark entstehen. Auch ein neuer Flughafen wird gebaut. Eine Verbesserung steht auch der Insel Spinalonga ins Haus.