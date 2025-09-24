Neuer Flughafen Kreta: Informationen zu Eröffnung, Standort und Anreisemöglichkeiten

Kreta ist bei Urlaubern sehr beliebt. Jährlich verbringen Millionen Touristen ihren Urlaub auf der griechischen Insel, wovon viele mit dem Flugzeug anreisen. Von Deutschland aus beträgt die Flugzeit nach Kreta ungefähr drei Stunden. Zuletzt verzeichnete der Flughafen Heraklion 2024 einen historischen Passagierrekord. Dieses Jahr dürfte die Zahl noch mal steigen.

Wo wird der neue Flughafen Kretas liegen?

Ein neuer Flughafen in Kastelli, südöstlich von Kretas Hauptstadt Heraklion und nur 25 Minuten Fahrt von dort entfernt, im Inselinneren soll den hohen Passagierzahlen in Zukunft – neben dem Flughafen Chania – besser begegnen können. Damit soll er den in die Jahre gekommenen Flughafen von Heraklion „Nikos Kazantzakis“ ersetzen.

Kreta: Neuer Flughafen soll bis zu 18 Millionen Fluggäste jährlich abfertigen

Der Airport soll 19 Flugsteige haben, wovon acht für Flüge innerhalb wie auch außerhalb des Schengen-Raums genutzt werden sollen. Der Terminal wird bei Betriebsbeginn eine Fläche von 94.000 Quadratmetern haben und über 8 Ebenen verfügen, wie der Betreiber auf seiner Webseite ankündigt. Laut dem Portal Capital sollen solche Flugzeugtypen zum Einsatz, wie die, die derzeit am Flughafen Heraklion genutzt werden. Aber auch größere Maschinen, die momentan entwickelt werden oder bereits im Einsatz sind, sollen hier starten und landen können. Wie der Flughafen von Heraklion und der Flughafen Chania dürfte auch der neue Flughafen von diversen deutschen Standorten und verschiedenen Airlines direkt angeflogen werden. Genaue Details dazu wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Damit soll der neue Flughafen auch die vielen Fluggäste auf Kreta besser abfertigen können als der bisherige Flughafen von Heraklion. Hier übersteigt das hohe Passagieraufkommen die maximale Nennkapazität des Airports in den Sommermonaten um mindestens 60 Prozent, wie die Wochenzeitung Ethnos schreibt. Bis Ende Juni 2024 lag der durchschnittliche Anstieg der Passagierzahlen bei ungefähr elf Prozent. Schätzungen zufolge wird der Airport bis zum Jahresende 2024 über 9,2 Millionen Fluggäste abfertigen – und damit über eine halbe Million mehr als im Jahr 2023. Der neue Flughafen soll dagegen zunächst 10 Millionen und später 18 Millionen Fluggäste pro Jahr abfertigen können.

Bauprojekt soll Kreta insgesamt moderner machen

Für die Sicherheit der Passagiere sollen biometrische und automatische Kontrollverfahren zum Einsatz kommen. Den Besuchern sollen Unterhaltungs-, Erholungs-, Verpflegungs-, Gebets-, Säuglings- und Mutterschaftsbetreuungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Weiter soll es einen Busbahnhof und Stationen für andere öffentliche Verkehrsmittel geben. Als „grüner Flughafen“ soll er über eine eigene Energieerzeugung und -verwaltung verfügen.

Und auch insgesamt soll der neue Flughafen auf Kreta die Insel aufwerten. Er soll die Autobahnen im Norden und im Süden der Insel durch eine neue, moderne Autobahn miteinander verbinden. Dadurch soll er „die Reisenden aus Chania, Rethymno und Sitia in viel kürzerer Zeit und mit hoher Verkehrssicherheit bedienen“. Kretas wichtigste Stadt, Heraklion, soll vom Flughafen aus in 25 Minuten zu erreichen sein.

Wann ist der neue Flughafen auf Kreta fertig?

Der Bau des Flughafens befindet sich bereits im vollen Gange. Der griechischen Regierung zufolge ist er zu 40 Prozent fortgeschritten (Stand April 2025). 2024 wurde an jener Stelle eine archäologische Stätte entdeckt, an der ursprünglich der Radarturm des Airports errichtet werden sollte. Die Ausgrabung stammt aus minoischer Zeit und ist von großer, historischer Bedeutung. Deshalb soll der Turm nun an einem alternativen Standort gebaut werden, wie die griechische Kulturministerin Lina Mendoni im Juni 2024 mitteilte.

Dies soll den Bau aber nicht weiter aufhalten. Der Probebetrieb des neuen Flughafens auf Kreta ist laut Neakriti für August 2026 geplant. Medienberichten zufolge soll er dann voraussichtlich im Februar 2027 den Betrieb aufnehmen und künftig nach Athen die meisten Fluggäste in Griechenland zählen.

