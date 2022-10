Reisen

vor 17 Min.

In einem Zug durch Europa von Istanbul bis Lissabon: Geht das überhaupt?

Plus Immer weniger Reisende wollen fliegen. Aber wie lange braucht man eigentlich von Istanbul nach Lissabon? Eine etwas andere Europa-Reise, die dem Autor sehr viel Geduld abverlangte.

Von Yves Bellinghausen

An einem späten Sonntagabend stehe ich in dem kleinen Bahnhof Halkali, etwa eine Stunde westlich von Istanbul, und bin etwas verlegen, als ich der jungen Britin, die vor mir steht, erzähle, dass ich jetzt mit dem Zug nach Lissabon fahre. Wir stehen in der Schlange, um in den Nachtzug zu steigen, der heute nach Sofia fährt. Die junge Britin raucht eine letzte Zigarette vor dem Einsteigen.

