Magischer Uluru: Was den Aboriginals heilig ist

Klingt verrückt, aber man muss ihn erst mal finden, diesen Riesen. Denn der erste Monolith, der nach fünf Stunden Autofahrt abseits des Stuart Highway am Horizont auftaucht, ist ein Schwindler. Zehntausende Touristen haben hier schon die Bremse durchgetreten, sind ausgestiegen für ein Foto - um danach zu erfahren, dass sie nicht jene ikonische Landmarke, den Uluru, verewigt haben, sondern Mount Conner. Ihn nennen die Australier gehässig „Fooluru“ - vom Englischen „fool“, was so viel wie Veräppeln bedeutet, Dummkopf aber auch.

