Eine neue Alpenüberquerung führt sanft durch vier Länder

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat gerade wieder Kontrollen an deutschen Grenzen angeordnet, da sagt Georg Pawlata: „Ich fand Grenzen schon immer nicht so gut. Die Leute wollen doch Grenzen überschreiten.“ Ein Beispiel dafür sei der Jakobsweg, der mit Abstand beliebteste Weitwanderweg. Auch den E5 von Oberstdorf nach Meran gehen jährlich 15.000 Menschen. Doch der sei schwierig. Man müsse schwindelfrei sein, täglich 1000 Höhenmeter bewältigen, das überfordere viele. „Ich dachte, es muss leichter sein.“ Genau das hat Pawlata jetzt geschafft: eine Alternative zu den bestehenden Alpenüberquerungen auszuarbeiten. Wer die Tour gemacht hat, kann lässig damit angeben, dass er vier Länder durchquert hat. Wie anstrengend (oder eben nicht) das war, muss man ja nicht verraten.

Icon vergrößern Die erste Etappe führt vom Kleinwalsertal über den südlichsten Punkt Deutschlands nach Lech. Foto: Klaus Kranebitter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die erste Etappe führt vom Kleinwalsertal über den südlichsten Punkt Deutschlands nach Lech. Foto: Klaus Kranebitter

Pawlata, 51 Jahre alt, bezeichnet sich als Wegefinder. Auch der Weitwanderweg von Tegernsee nach Sterzing war sein Kind. Seit 2013 suchte er bestehende, aber einsame, gut zugängliche Pfade durch die Alpen. Dazu mittags für die Einkehr eine Hütte, abends ein Hotel und für jeden Tag eine leichtere alternative Route. Vom Allgäu über Vorarlberg und das Engadin in das Vinschgau.

Fünf Jahre dauerte die Planung, von der niemand wissen sollte. Weil Alpenüberquerungen so beliebt sind, werden sie laut Pawlata schnell von anderen Reiseanbietern kopiert. Das wiederum hat dazu geführt, dass ein Testlauf mit einer kleinen Gruppe zwar im Juni dieses Jahres stattgefunden hat. Doch wissen sollte von dem Weitwanderweg da noch niemand. Damit die Konkurrenz dem neuen Pfad nicht auf die Schliche kommt. Wie hart der Kampf ist, weiß man in der Branche. Da werde schnell ein fremder Wanderweg als eigener ausgegeben. Und gerade die Alpenüberquerungen seien eben gefragt, zumal die gemütlicheren. Nicht mal Pawlatas Freunde kannten die Strecke bislang.

Icon vergrößern Tag zwei der Etappe führt von Lech zum Zuger Wasserfall und über das Stierlochjoch weiter zum Klostertal. Das Foto zeigt das Lechquellengebirge kurz vor der Ravensburger Hütte. Foto: Klaus Kranebitter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tag zwei der Etappe führt von Lech zum Zuger Wasserfall und über das Stierlochjoch weiter zum Klostertal. Das Foto zeigt das Lechquellengebirge kurz vor der Ravensburger Hütte. Foto: Klaus Kranebitter

Nun kann man seine nigelnagelneue Vier-Länder-Alpenüberquerung buchen. Die sechs Etappen in sieben Tagen sind individuell oder mit Bergführer buchbar. Die Hotelübernachtung und der Gepäcktransport sind Standard. Und selbst Bergführer Klaus, inzwischen leicht über 50, will nur noch im Hotel schlafen. „Das ist viel angenehmer als in einer Hütte. Und ein Tagesrucksack für unterwegs reicht.“

Die Saison ist kurz: Nur von Juni bis September ist der Weitwanderweg von Deutschland über Österreich und die Schweiz nach Italien sicher schneefrei. „Die Route wird alle begeistern, die sich schon immer den Traum von einer Alpenüberquerung durch vier Länder erfüllen wollten“, freut sich Pawlata. Eine Etappe zum Entspannen gehört auch zum Programm.

Icon vergrößern Auf der dritten Etappe werden die ersten Höhenmeter mit der Sonnenkopfseilbahn überwunden. Der höchste Punkt der Etappe ist das Muttjöchle, im Bild eine eiszeitliche Lacke, auf 2.074 Meter Seehöhe. Foto: Klaus Kranebitter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf der dritten Etappe werden die ersten Höhenmeter mit der Sonnenkopfseilbahn überwunden. Der höchste Punkt der Etappe ist das Muttjöchle, im Bild eine eiszeitliche Lacke, auf 2.074 Meter Seehöhe. Foto: Klaus Kranebitter

Start ist in Mittelberg im Kleinwalsertal. 900 schweißtreibende Höhenmeter müssen hinauf zur Staatsgrenze nach Deutschland in 2000 Metern Höhe bewältigt werden. Dem sind nicht alle gewachsen. Eine geht zurück und setzt sich in den Gepäcktransportbus. Nichts ahnend, dass sie viel länger unterwegs sein wird als der Rest. Der wandert oberhalb einer Schlucht durch den Sonnenschein. Rast wäre auf der Widdersteinhütte. Auf der Strecke läge auch der südlichste Punkt Deutschlands, das Ziel wäre Lech in Österreich. Doch nicht von ungefähr gilt der Landstrich als regenreichste Region Österreichs: Der Himmel verdunkelt sich, der Bergführer wählt die kürzere Route. An einem sicheren Zwischenstopp samt Gastronomie wartet die Gruppe auf den Gepäcktransport. Es regnet sintflutartig. Bis der Bus die Strecke vom Kleinwalsertal geschafft hat, vergehen Stunden. Aber die Erleichterung ist groß. Denn mit dem Aufstieg am Morgen ist das schwerste Stück der Tour geschafft. Die Wege von Nord nach Süd gelten offiziell als leicht bis mittelschwer. Alles, was nach dem morgendlichen Aufstieg kommt, wirkt gemütlich.

Am nächsten Tag geht es von Lech aus ins Zugertal, das für Pawlata schönste Hochtal Österreichs. Vom Steierlochjoch (2009m) über die Ravensburger Hütte führt der Weg zurück ins Klostertal. Dort gelangt man mit der Sonnenkopfseilbahn hinauf bis kurz vor das Muttjöchle (2.074m). Endstation dieser Etappe ist Montafon. Von Gargellen über das Schlappiner Joch erreicht man die Grenze zur Schweiz. Ein sanfter Höhenweg führt durch die hochalpine Landschaft zur Bergstation der Madriaseilbahn. Damit geht es nach Klosters.

Kostenlose Abkühlung in der Schweiz

Die Waldgrenze liegt dort viel höher, weil es insgesamt wärmer ist, erklärt der Bergführer. Bis auf 2000 Meter reichen die Wiesen in diesem Trockental hoch. In Guarda in der Schweiz, einst auf der mittelalterlichen Handelsstraße zwischen Comersee und Innsbruck gelegen, wird fleißig renoviert. Die Stützmauern an den terrassierten Hängen werden teils von Freiwilligen wiederhergestellt. Daneben gibt es verschiedene Geschäfte, Handwerksbetriebe und Bauernhöfe teils mit Direktverkauf. Allerdings lenkt das spektakuläre Alpenpanorama etwas ab. Und zwischen einer niedrigen Mauer und einer bunten Blumenwiese voller Margeriten, Nelken, Sauerampfer, Schafgarbe und Türkenbund führt ein Pfad weiter. Schmetterlinge tanzen durch die warme Luft. Es duftet nach Kräutern.

Über die Wiesen und durch kleine Wälder gelangt man zu einem Badesee auf 1.700 Meter Höhe in der Nähe von Ftan. Die kostenlose Abkühlung ist willkommen. Von Ftan geht es weiter mit dem Bus nach Scoul. Die Wanderungen sind gemütlich, nur die Sonne brennt manchmal unerbittlich. Aber mit einem winzigen Rucksack als Gepäck und in der täglich wechselnden Natur, eingerahmt von Hotelaufenthalten mit feinem Essen, könnte es gerade nicht schöner sein.

Icon vergrößern Auf der letzten Etappe, die von der Schweiz nach Italien führt, hat man den direkten Blick auf den Ortler (3905m), der höchste Berg Südtirols. Foto: Klaus Kranebitter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf der letzten Etappe, die von der Schweiz nach Italien führt, hat man den direkten Blick auf den Ortler (3905m), der höchste Berg Südtirols. Foto: Klaus Kranebitter

Tagsdrauf beginnt der Tag in Scharl, auf 1810 Meter Höhe. Lerchen und Zirben säumen den breiten Weg weiter hinauf. Im Kies leuchtet kristallines Gestein in der Sonne. Ein rauschender Gebirgsbach und das Läuten der Kuhglocken bilden die akustische Kulisse. Auf satten Wiesen voller Calendula, Hahnenfuß, Wacholderbüschen und Preiselbeeren, das Silvretta-Gebirge im Rücken, führt der Weg sanft nach oben, vorbei an pinken Alpenrosen.

Die Alpenüberquerung führt bis nach Italien

Der Grenzstein nach Italien auf 2.300 Metern Höhe ist an sich schon ein Highlight. Es wird kurz gerastet, fotografiert. Wieder ein Land, dieses Mal die Schweiz, ist geschafft. In dieser Begeisterung ahnt man noch nicht, was nur ein paar Meter weiter majestätisch am Horizont erscheint. Über einen Grat und viele wuchtige Steine hinweg öffnet sich plötzlich ein riesiges grünes Tal. Staunend steht man vor der gewaltigen Kulisse. An deren Ende leuchtet die schneeweiße Kuppe des Ortlers, der höchste Berg Südtirols. Mit seiner Bergspitze immer im Blick geht es hinab ins Vinschgau nach Südtirol, das große Finale des Weitwanderwegs. Von dort erfolgt der Transfer zurück nach Oberstdorf. Das wiederum dauert gefühlt länger als jede Wanderung davor. Inklusive Grenzkontrolle. Wie schnell sind die Länder in den Bergen durchquert. Wie langsam im Sommer 2025 in Europa geht es wieder zurück.

Die Reise wurde ermöglicht von „Die Alpenüberquerung“

Die vier-Länder-Alpenüberquerung Buchbar ist die vier-Länder-Alpenüberquerung ab sofort unter „Die Alpenüberquerung“. Dabei kann man sich entscheiden, ob man individuell oder mit Bergführer reisen möchte. Die siebentägige Wanderung führt durch vier Länder. Sie kann zwischen Juni und September durchgeführt werden. Die Etappen sind leicht bis mittelschwer. Für jeden Tag werden zwei verschiedene Routen angeboten.