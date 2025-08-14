Baggersee war gestern! Perfekte Abkühlung auf dem Wasserspielplatz in Memmingen

So ein Sommer kann heiß werden und wer nach dem zigfachsten Besuch am Baggersee einmal etwas Abwechslung benötigt, der gerät schon mal ins Grübeln: Mit der ganzen Familie in den Freizeitpark? Das kann für alle ein durchaus kostspieliges Unterfangen werden und außerdem sind die Schlangen zu lange! Daher lieber nicht. Dann ins Museum? Aber doch nicht bei dem Wetter! Na gut, dann eine Wanderung? Nein, dafür ist es viel zu heiß. Des Rätsels Lösung wäre da ein Spielplatz, am besten mit reichlich Wasser zur Abkühlung und großem Abenteuerfaktor für die Kleinsten! Das gibt es nicht? Doch, das gibt es! Und zwar im Stadtpark „Neue Welt“ in Memmingen.

Icon vergrößern Der beliebte Wasserspielplatz im Stadtpark Neue Welt ist nach umfassender Sanierung wieder geöffnet. Foto: Alexandra Wehr / Pressestelle Stadt Memmingen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der beliebte Wasserspielplatz im Stadtpark Neue Welt ist nach umfassender Sanierung wieder geöffnet. Foto: Alexandra Wehr / Pressestelle Stadt Memmingen

Surfen wie die Wellenreiter in Memmingen

Die Kinder wissen gar nicht so recht, was sie zuerst ansteuern sollen, wenn sie im Spielbereich des Stadtparks angekommen sind. Die meisten hüpfen vermutlich zuerst in ihren Badeanzug oder ihre Badehose und danach gleich in den Wasserbereich. Hier lässt sich auf einem kleinen Surfbrett etwas Wellenreiterfeeling einatmen oder man überquert das Gewässer auf einem großen Floß, das man mit Seil und festem Zug bewegen kann. Hinter dichtem Schilf warten dann Balancierbereiche und Trittsteine, die über das Wasser führen. Zudem gilt es, einen großen Abenteuerturm mit zahlreichen Klettermöglichkeiten zu erklimmen, neben dem eine breite Wellenrutsche für Schwung sorgt. Gleich dahinter wurde ein kleiner, künstlicher Wasserfall angelegt. Zeit also für eine weitere willkommene Abkühlung.

Die Größeren steuern die Wake-Board-Anlage an

Neben dem Beachvolleyballplatz gleich nebenan wurde zudem ein kleiner Sandelbereich angelegt – Eimer und Förmchen von zu Hause nicht vergessen - und größere Geschwister können in der angrenzenden Wake-Board-Anlage oder dem Basketballplatz ihre Ausdauer testen. Alle Areale des Wasser- und Abenteuerspielplatzes sind sehr verwinkelt und umgeben von dichter Bepflanzung. Manche davon bilden kleinen Schilftunnel – Indiana-Jones-Feeling pur. Zudem gibt es viele Schattenplätze, die an besonders heißen Tagen zum Ausruhen einladen. Eine Pick-Nick-Decke und eine Brotzeit von daheim sind daher eine gute Idee. Wer möchte, kann auch im nur wenige Schritte entfernten Biergarten einkehren. Trotz aller Freude über die ausgelassene Planscher- und Spielerei sollte man vor allem kleinere Kinder nie aus den Augen lassen, da das Wasser an einigen Stellen bis zu 40 cm tief ist.

Der Spielplatz in Memmingen wurde komplett renoviert

Der Spiel- und Planschbereich in der „Neuen Welt“ hat durchaus ein paar Jährchen auf dem Buckel. Er wurde für die Landesgartenschau 2000 errichtet. Wer nun aber denkt, die Spielgeräte wären alle schon etwas abgelebt, der irrt. Der Platz wurde frisch renoviert und erst im Mai 2025 eröffnet. Grund genug also für einen Ausflug in eine buchstäblich neue Welt in Memmingen.

Infos zum Wasserspielplatz „Neue Welt“ in Memmingen

Adresse: Parkplatz Neue Welt, In der Neuen Welt 8, 87700 Memmingen

Toiletten: nur während der Öffnungszeiten des Biergartens in der Nähe.

Gut kombinierbar mit: Einem Besuch in der MeWo-Kunsthalle (Bahnhofstraße 1, 87700 Memmingen). Momentan kann man hier die interaktive Familienausstellung „Freiheit zum Träumen“ besuchen. Der Eintritt ist auch in der MeWo-Kunsthalle kostenlos.