Hallo Euro! Das verbessert sich 2023 für Kroatien-Urlauber

Ab 2023 gehört das Urlaubsland Kroatien zum Schengen-Raum. Das heißt, lange Staus an den Grenzen könnten der Vergangenheit angehören. Bis 14. Januar kann mit der Kuna noch bezahlt werden. Und dann?

Kristallklares Wasser, Inseln wie Perlen und Ćevapčići mit Ajvar. Willkommen in Kroatien. Als eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen, wird es ab 2023 wahrscheinlich noch attraktiver. Denn das Urlaubsland sagt "Zdravo!" (Hallo) zum Euro und schließt sich der Gemeinschaftswährung der EU an - Was bedeutet das für die Touristen?

So: Der Kuna ist jetzt also Geschichte und wer noch ein paar Münzen zu Hause rumliegen hat, sollte diese dringend tauschen, denn ab dem 1. Januar gilt der Euro. Nicht ganz, denn bis zum 14. Januar können noch beide Währungen verwendet werden. Ab dem 15. ist damit dann Schluss und Bezahlung nur mit Euro möglich. Derzeit beträgt der offizielle Umrechnungskurs für den Euro 7,50 Kuna. Wer noch Kuna von früheren Reisen besitzt, kann diese noch das gesamte Jahr über in kroatischen Geschäftsbanken, Postfilialen und der kroatischen Finanzagentur in Euro umtauschen. Pro Transaktion ist die Zahl der Banknoten und Münzen jeweils auf 100 begrenzt, berichtet das Online-Fachportal „Reisevor9“.

Die Grenzkontrollen an der Grenze zu Kroatien fallen weg

Kroatien ist dafür bekannt, mit stundenlangen Staus an der Grenze für einen holprigen Start in den Urlaub zu sorgen. Damit soll in 2023 Schluss sein! Denn durch den Beitritt Kroatiens zu den Schengen-Ländern fallen die Grenzkontrollen weg und dem Urlaub steht so gut wie nichts mehr im Weg. Auch im Land bringt die Einführung des Euros große Vorteile für den Kroatien-Touristen: Keine überhöhten Gebühren mehr beim Geld wechseln! In den letzten Jahren hörte man immer wieder Geschichten über Wechselstuben, die Urlauber mit überhöhten Gebühren abzockten.

Darüber muss man sich in Zukunft keine Sorgen mehr machen, denn gleiche Landeswährung bedeutet keine Wechselkursverluste. Zudem lassen sich Preise leichter vergleichen, was gerade für die, die mit dem Camper unterwegs sind, erleichtertes Vergleichen der Preise von Stellplätzen auf Campingplätzen bedeutet. Und wer von Kroatien nicht genug bekommt, kann sich ab nächstem Jahr sogar bis zu drei Monate in Kroatien aufhalten, um dort zu arbeiten oder zu studieren.

Der Euro öffnet den Touristen des Landes viele Türen und macht die Reise angenehmer, dabei war Kroatien schon immer ein beliebtes Reiseziel mit den Lavendelfeldern und dem berauschenden Wein. Aber was macht dieses Land eigentlich so attraktiv und welche Orte darf man auf keinen Fall verpassen?

Lesen Sie dazu auch

Die Küste ist 6000 Kilometer lang

Kroatien hat unabhängig von Interessen oder der Größe des Geldbeutels für jeden Urlauber etwas zu bieten. Sechsmal kleiner als Deutschland bietet es auf kleinsten Raum alles, was ein Urlauberherz höher schlagen lässt. Neben historischen Sehenswürdigkeiten findet man auch traumhafte Strände und einmalige Naturlandschaften. Entlang der ca. 6000 Kilometer langen Küste reihen sich, wie Perlen auf einer Kette, über 1000 Inseln, von denen nur knapp 70 bewohnt sind. Wie viele zu Kroatien gehören, weiß niemand genau, doch eines haben sie alle gemeinsam - sie werden vom kristallklaren Wasser der Adria umspült.

Die langgezogene Küste lässt sich in drei Regionen einteilen. Die Halbinsel Istrien im Norden hat einen besonderen Charme und ist durch ihre gute Erreichbarkeit bei den europäischen Nachbarn sehr beliebt. Die angrenzende Kvarner Bucht ist eine Meeresbucht an der oberen Adria mit wunderschönen Inseln und vielen Facetten. Der langgezogene Küstenstreifen Dalmatiens im Süden begeistert viele Urlauberinnen und Urlauber mit seinen Badebuchten und einer vielfältigen Flora und Fauna. Aber auch das Landesinnere bietet interessante Möglichkeiten für einen Urlaub.

Zagreb hat ein buntes Nachtleben

Die Hauptstadt inmitten des Landes ist Zagreb. Mit prächtigen Kirchen, Adelspalästen und einer Vielzahl an Museen ist sie eine echte Kulturmetropole. Zwar liegt sie nicht am Meer, aber das bunte Nachtleben macht sie besonders für die Jugend interessant. Ab 22 Uhr kommen die rund 40.000 Studierenden langsam aus ihren Verstecken und sind bis in die Morgenstunden in Clubs wie à la Bulldog, Cadillac oder Boogaloo Club unterwegs.

Die kroatische Fahne weht über Dubrovnik. Foto: www.imago-images.de

Dubrovnik, auch "Die Perle der Adria" genannt, ist eine Hafenstadt der Region Dalmatien und einer der beliebtesten Reiseziele direkt am Adriatischen Meer. Besonders charakteristisch ist die Altstadt, die vollständig von einer massiven, im 16. Jahrhundert errichteten Steinmauer umgebenen ist. Neben Architektur vom Barockstil bis hin zu Gotik, prahlt die Stadt auch mit Kunstgalerien und einem glasklaren Strand.

Die Hafenstadt Split zählt zu den schönsten Reisezielen Kroatiens und ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Gerade ihr kulturelles Angebot macht sie zur Top-Sehenswürdigkeit Kroatiens. Direkt im Mittelpunkt der Altstadt liegt ein Unesco-Weltkulturerbe: der Diokletianspalast - Der ehemalige Sitz des römischen Kaisers. Vorbei an faszinierenden Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale oder der Stadtmauer, führt euch diese Stadt automatisch durch die spannende Geschichte von Kroatien.

Split und sein Unesco-Welterbe mitten in der Stadt

Der Nationalpark Plitvicer Seen, ist geradezu ein Muss, denn auch er zählt zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Kroatien. Er ist der größte, älteste und beliebteste Nationalpark des Landes und gehört ebenfalls zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Landschaft der Plitvicer Seen ist geprägt von kaskadenförmig angeordneten Seen, die sich in imposante Wasserfälle ergeben. Etwa eine Million Besucher suchen den Nationalpark Plitvicer Seen während ihres Kroatienurlaubs auf. Ein Geheimtipp ist, dort auch die höhergelegenen Wege zu erkunden, denn dort ergeben sich einige spektakuläre Aussichtspunkte.

Hum ist die kleinste Stadt der Welt Foto: Illija/Adobe Stock

Wer schon immer gefragt hat was wohl die kleinste Stadt der Welt ist, kann bei seinem Urlaub einen Tagesausflug zu der Stadt Hum planen. Mit gerade einmal 30 Bewohnern ist sie durch ihr antikes Stadtbild zu einer der beliebtesten Attraktionen geworden. Lediglich die frisch gestrichenen Fensterläden und gepflegten Blumen sollen verraten, dass sich innerhalb der sandsteinfarbenen Gebäude noch Leben abspielt.

Das Amphitheater Pulska Arena in Pula liegt an der kroatischen Halbinsel Istriens und zählt zu den größten Amphitheatern der Welt. In der Antike wurde es für Gladiatorenkämpfe erbaut. Heute finden dort immer noch Veranstaltungen, Konzerte und Besichtigungen statt, allerdings ohne Blutvergießen.