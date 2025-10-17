Darum ist das Revierhotel Säntispark der ideale Ort für Wasserratten

„Papa, hat das Hotel einen Pool?“, haben mich die Kinder gefragt. Das ist bei uns inzwischen ein wichtiges Kriterium bei der Wahl der Unterkunft. Komfort ist ihnen weitgehend egal, solange es irgendwas zum Planschen gibt. In dieser Hinsicht hat das Revierhotel Säntispark vor den Toren von St. Gallen in der Schweiz ein echtes Ass im Ärmel: eine riesige Bäder- und Rutschenwelt. Der Besuch des Wasserparks im gegenüberliegenden Freizeitzentrum Säntispark mit insgesamt zwölf großen Rutschen aller Schwierigkeitsgrade ist im Preis inkludiert. Pro Nacht gibt's einen kostenlosen Tageseintritt für die ganze Familie.

St. Gallen ist vom Säntispark nur wenige Minuten entfernt

Dabei hat das Hotel auch sonst einiges zu bieten. Ein innovatives Barkonzept zum Beispiel. Oder die Lage. Die Stadt St. Gallen als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum der Ostschweiz ist nur wenige Autominuten entfernt, zum Wandern ins bergige Appenzeller Land ist es ebenfalls nicht weit.

Im Revierhotel Säntispark gibt es auch verschiedene Themenzimmer - zum Beispiel ein Zoo-Zimmer. Foto: Revier Hospitality Group

Im Mai 2025 wurde das Revierhotel Säntispark nach Umbau wieder eröffnet

Im Mai 2025 hat das Hotel nach umfassendem Umbau mit neuem Lifestyle-Konzept wieder eröffnet. Zielgruppe sind vor allem Familien und Geschäftsreisende, daran orientieren sich Angebot und Ambiente. Ungekünstelt und einladend, oft einfach und doch urban.

18 der 124 Zimmer wurden zu Studios für bis zu vier Personen erweitert - samt Küchenzeile und Wohnzimmer. Da lässt es sich auch mal länger aushalten.

Hotel Säntispark, Wiesenbachstr. 5, CH-9030 Abtwil, Tel. +41/71/3131111, hello@revierhotels.com, www.saentispark.revierhotels.com, DZ ab 180 Euro pro Nacht.