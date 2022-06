Mit dem Wohnmobil von Bauernhof zu Bauernhof statt auf den Campingplatz

Warum auf Campingplätzen schlafen, wenn es doch naturnäher, exklusiver und günstiger geht? Auf Höfen etwa oder Weingütern. Über eine Familientour mit dem Wohnmobil bis Südfrankreich.

Erst schaut die Ziege nur neugierig durch die Tür, zwei Meckerer später springt sie plötzlich die zwei Stufen hinauf und steht im Wohnmobil. Der jüngste Camper verzieht sich ins Dachgeschoss und schaut entsetzt-begeistert von oben zu, die anderen drei Familienmitglieder kringeln sich vor Lachen, während die Ziege meckernd im Flur steht.