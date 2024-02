Mayrhofen

17:47 Uhr

Skifahren ohne Muskelkater? Eine Neuheit will das möglich machen

Plus Skifahren ohne Knieschmerzen und brennende Oberschenkel, das verspricht der französische Hersteller von Ski-Mojo. Kann das klappen? Eine Testfahrt in Mayrhofen im Zillertal.

Von Adrian Bauer

Die Sonne scheint hell vom wolkenlosen blauen Himmel, das Skigebiet von Mayrhofen im Zillertal liegt vielversprechend da und wartet auf die ersten Schwünge. Wie so oft im Januar 2024 sind die Temperaturen ganz schön mild für die Jahreszeit, der morgens noch perfekte Schnee dürfte am Nachmittag deutlich sulziger werden. Ein etwas futuristisch anmutendes Gestell an den Beinen soll helfen, dass das Skifahren im suppigen Nachmittagsschnee – und auch sonst – weniger anstrengend wird. Skifahren ohne brennende Oberschenkel – kann das funktionieren?

So sieht Ski-Mojo fertig angelegt aus. Das System erleichtert die Aufstehbewegung beim Skifahren und verbessert den Kantendruck. Foto: Tamara Kolland

"Jetzt kommen die Cyborg-Skifahrer", sagt der junge Mann mit dem norddeutschen Akzent, der mit uns im Lift sitzt. Er ist einer von vielen Wintersportlern an diesem Tag, der sich nach dem merkwürdigen Beinkleid aus Stoff in schwarz-weißem Camouflage, ein paar versteckten Stangen und grauen Knöpfen erkundigt, das sein Nebenmann trägt. Jean-Marc Glaude erklärt geduldig und bei Bedarf in mehreren Sprachen, was es auf sich hat mit "Ski-Mojo". Er ist der Repräsentant der Herstellerfirma, die mit ihrem Produkt den Skisport zumindest ein bisschen revolutionieren will. Denn mithilfe von Ski-Mojo soll Skifahren nicht nur mehr Spaß machen, es soll auch deutlich weniger anstrengend und gelenkschonender werden. Hält das Gadget, was die Firma verspricht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen