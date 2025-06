Das müssen Sie beim Parken auf Mallorca beachten

Wer auf Mallorca Urlaub macht und alle Sehenswürdigkeiten der Insel erkunden möchte, ist meist auf einen Mietwagen angewiesen. Denn das ist für viele Touristen der einfachste Weg, um von einer Stadt zur nächsten zu kommen. Doch vor Ort angekommen, stellt sich die Frage, auf welchen Plätzen geparkt werden darf und welche weiteren Regeln eingehalten werden müssen.

Darauf muss beim Parken auf Mallorca geachtet werden

Das Parken auf Mallorca wird durch die "Operacíon de regulación de aparcamiento" (kurz O.R.A.) geregelt. Diese ist nach offiziellen Angaben der Stadtverwaltung von Palma in Artikel 56 bis 68 der städtischen Verkehrsverordnung festgeschrieben und legt die Parkdauer auf den in der Stadt verfügbaren Parkplätzen am Straßenrand fest. Dafür gibt es den sogenannten O.R.A-Zeitraum, in dem bestimmte Parkplätze kostenpflichtig sind und die maximale Parkdauer in der Regel zwei Stunden beträgt. In diesen Zeiträumen patrouillieren auch die Mitarbeiter der O.R.A. und verteilen Strafzettel an Falschparker.

Von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 14:30 Uhr und zwischen 16:30 und 20:00 Uhr.

An Samstagen von 9:00 bis 14:30 Uhr.

Außerhalb dieses Zeitraums sind kostenpflichtige Parkplätze kostenlos. Von der O.R.A.-Regel betroffen ist zum Beispiel auch die Gemeinde Calvià, wie das Mallorca Magazin berichtet. Der O.R.A.-Zeitraum beginnt dort am Morgen allerdings 30 Minuten später, um 9:30 Uhr. Während in Palma die Parkplätze innerhalb und um des Innenstadtrings betroffen sind, sind es in Calvià vor allem die Parkplätze in Küstennähe.

Für Park and Ride gilt die O.R.A.-Regel übrigens nicht. Rund um die Hauptstadt gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung von Palma vier kostenlose große Parkplätze. Dort kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die Innenstadt erreicht werden.

Urlauber, die mit dem Mietwagen nach Palma fahren, müssen beim Parken sehr genau auf die Beschilderung bzw. die Markierungen am Straßenrand achten. Diese geben nämlich nach Angaben der Mallorca Zeitung darüber Auskunft, ob an dieser Stelle geparkt werden darf.

Weiße Parkplätze sind kostenlos.

Bei blau markierten Parkplätzen fallen Gebühren an, dürfen aber von jeder Person verwendet werden.

In gelb markierten Parkplätzen ist das Parken innerhalb eines bestimmten Zeitraums verboten, da es sich meist um Flächen zum be- und entladen handelt. Außerhalb der Zeiträume, die auf einem Straßenschild angegeben werden, ist das Parken dort aber auch erlaubt.

Parken in Palma: Das sind die Kosten

In Palma, wo die Kathedrale La Seu steht, gibt es acht verschiedene Parkzonen, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Diese werden mit einem Schild an den Straßenlaternen gekennzeichnet. Im Innenstadtring gibt es die Parkzonen 1-1 bis 1-3. Urlauber müssen hier aber vorsichtig sein. Denn innerhalb der Parkzonen 1-1 bis 1-3 gibt es die sogenannte ACIRE-Beschränkung. In diesen ausgeschilderten Bereichen dürfen nur Anwohner mit ihrem Auto fahren und auch parken. Die Berechtigung erfolgt meist durch einen Aufkleber auf der Windschutzscheibe. Busse, Taxis und Fahrräder dürfen ebenfalls hineinfahren. Touristen, die versehentlich in Palma in eine ACIRE-Zone fahren, müssen laut der Internetseite mallorcafuerkinder.de mit einem Strafzettel rechnen, denn die Zonen werden Videoüberwacht.

Um den Innenstadtring liegen die Parkzonen 2-1 bis 2-4. Am Markt von Pere Garau befindet sich die Parkzone 3-2. Die Kosten für eine halbe Stunde Parken liegen zwischen 0,35 Euro in Zone drei und 0,85 Euro in Zone eins. Dabei werden nur die Minuten innerhalb des O.R.A.-Zeitraums berechnet. Zahlen Urlauber also am Abend für mehr als 20 Uhr, wird die Zeit am nächsten Morgen angerechnet. Zweirädrige Fahrzeuge müssen in den blauen Parkplätzen nie zahlen.

So funktioniert die Parkuhr auf Mallorca

Wer ein Parkticket an einer Parkuhr auf Mallorca kaufen möchte, muss diese zunächst einschalten. Dafür muss der Power-Knopf unterhalb des Bildschirmes gedrückt werden. Auf dem Bildschirm stehen nach Angaben der Mallorca Zeitung danach drei Möglichkeiten zur Auswahl bereit:

ein neues Parkticket kaufen

einen Strafzettel bezahlen

Abfragen, wie lange das gekaufte Ticket noch gültig ist

Wer ein neues Parkticket kaufen möchte, wird zunächst nach Bar- oder Kartenzahlung gefragt. Im nächsten Schritt muss das Kennzeichen des Autos eingegeben werden. Denn obwohl das Ticket gut erkennbar hinter der Windschutzscheibe des Autos liegen muss, haben die Fahrzeuge der O.R.A. Kameras verbaut, die die Kennzeichen scannen. So können die Mitarbeiter der O.R.A. nur durch das Vorbeifahren Parksünder erkennen.

Ist das Kennzeichen eingegeben, erfolgt im nächsten und letzten Schritt die Bezahlung.

Das passiert beim Falschparken auf Mallorca

Da in den Städten auf Mallorca zahlreiche O.R.A-Mitarbeiter unterweges sind, haben Falschparker kaum eine Chance, ohne Strafe davonzukommen. Ist ein Strafzettel ausgestellt worden, können Autofahrer ihn in den darauffolgenden 60 Minuten direkt am Parkautomat in bar bezahlen, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Die Kosten liegen bei sechs Euro in Zone eins und bei 5,50 Euro in den anderen Zonen. Ist der Strafzettel nicht innerhalb von 60 Minuten nach Ausstellung bezahlt worden, kostet es 30 Euro. Der Strafzettel muss in diesem Fall nach offiziellen Angaben der Stadtverwaltung von Palma innerhalb von 20 Tagen bei einer Bank oder online bezahlt werden. Wird die 20-Tage-Frist überschritten, verdoppelt sich der Betrag der Strafe.

Autofahrer, die länger als eine halbe Stunde ohne Ticket oder falsch parken, droht zudem das Abschleppen des Wagens. Der Abschleppdienst hinterlässt auf dem Boden dann einen Sticker, den es in zwei Farben gibt, wie die Mallorca Zeitung berichtet.

Ist der Sticker orange, muss das Abschleppen selbst gezahlt werden. Dabei können Kosten bis zu 150 Euro entstehen. Auf dem Sticker steht eine Telefonnummer, unter der Autofahrer erfahren können, wo ihr Auto verblieben ist. Dafür ist das Kennzeichen, der Fahrzeugtyp und der Ort, an dem es zuletzt stand, wichtig.

Bei grünen Stickern ist das Parken kurzfristig aufgrund einer Baustelle oder eines Umzuges verboten worden. Für den Besitzer des Autos fallen keine Kosten an. Das Auto wird in diesem Fall auf den nächstgelegenen freien, weißen Parkplatz gestellt. Unter der angegebenen Telefonnummer auf dem Sticker erhält man über den Verbleib des Autos Auskunft.

Autofahren auf Mallorca: Weitere wichtige Verkehrsregeln

Nicht nur das Parken auf Mallorca ist anders geregelt als in Deutschland. Urlauber, die mit einem Leihwagen die Insel erkunden, sollten sich noch auf andere Verkehrsregeln einstellen. Die Autovermietung Sixt nennt unter anderem folgende:

Die Promillegrenze liegt in Spanien bei 0,5 bzw. bei 0,3 bei Fahranfängern.

Vor Bergkuppen gilt ein Überholverbot.

Auf Autobahnen muss auf Mallorca eine Maut bezahlt werden. Diese Straßen sind mit dem Buchstabe "P" gekennzeichnet. Die Kosten sind allerdings gering, denn es müssen nur wenige Cent pro Kilometer gezahlt werden.

Mallorquiner blinken im Kreisverkehr häufig nach links. So möchten sie anzeigen, dass sie im Kreisverkehr verbleiben.