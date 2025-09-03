Deutscher auf Mallorca in Restaurant gestorben: Seine Familie musste zusehen – was ist passiert?

Mallorca ist nicht nur für seine Strände und Buchten bekannt, sondern auch für gutes Essen. Einem Urlauber wurde das Mittagessen allerdings zum Verhängnis, als er sich daran verschluckte. Trotz vieler Helfer und langen Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch im Restaurant. Besonders schlimm: Seine Familie musste dabei zusehen. Was genau passiert war, lesen Sie im Artikel.

Mann stirbt in Restaurant auf Mallorca: Was ist passiert?

Ein 82-Jähriger war laut der Mallorca Zeitung, die sich auf das Online-Portal Crónica Balear beruft, am Samstag, 30. August, mit seiner Frau, seiner Enkelin und ihrem Mann in einem Restaurant in Port de Sóller Mittagessen, als es gegen 13.55 Uhr zum Unglück kam: Der Deutsche verschluckte sich an einem Kotelett. Die Angehörigen riefen sofort um Hilfe.

Zunächst trafen Rettungsschwimmer des nahegelegenen Strandes Platja d‘en Repic im Restaurant ein und stellten fest, dass seine Luftröhre blockiert war. Sie wendeten den sogenannten Heimlich-Handgriff an, um das festsitzende Stück Fleisch zu lösen. Dafür muss der Helfer sich hinter die in Not geratene Person stellen und ihn mit beiden Armen umschlingen. Durch eine ruckartige Bewegung mit gleichzeitigem Druck auf den Oberbauch sollen die Atemwege von Fremdkörpern befreit werden. Dies gelang den Rettungsschwimmern allerdings nicht. Daraufhin eilten immer mehr Einsatzkräfte in das Restaurant. Auch weitere Versuche, das festsitzende Stück Kotelett mithilfe des Heimlich-Handgriffs aus der Luftröhre zu bekommen, scheiterten.

Der Deutsche wurde ohnmächtig und erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Daraufhin versuchten die Einsatzkräfte, ihn wiederzubeleben. Mit einem Defibrillator sollte der Puls des Seniors wieder stabilisiert werden, was allerdings ebenfalls nicht gelang. Nach 20 Minuten gaben die Helfer auf.

Zwar holten die Rettungskräfte noch ein großes Stück Fleisch mit einem Spezialsauger aus der Luftröhre des Mannes. Letztlich konnte er aber nicht gerettet werden und starb im Restaurant. Gegen 17 Uhr wurde der Leichnam abgeholt.

Übrigens: An den Stränden von Mallorca kommt es ebenfalls immer wieder zu Unglücken. Zuletzt starb ein Mann durch einen Herzinfarkt.

Unfall in Restaurant auf Mallorca: Bereits zuvor starb ein Mann, weil er sich ebenfalls verschluckte

Im April kam es auf Mallorca bereits zu einem ähnlichen Fall. Ein 63-Jähriger verschluckte sich in einem Restaurant in Vilafranca de Bonany ebenfalls an einem Stück Fleisch, wie die Mallorca Zeitung damals berichtete. Auch hier versuchten Helfer, den Fremdkörper mit dem Heimlich-Handgriff zu lösen. Sie schafften es nicht, und der Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen im Restaurant.

Übrigens: Auch beim Klettern, Radfahren oder durch den Trend „Balkoning“ kommt es immer wieder zu Todesfällen auf Mallorca.