Die 8 schönsten Aussichtspunkte auf Mallorca: Panoramablicke und Fotospots

Während viele Touristen nach Mallorca fliegen, um am Ballermann zu feiern, gibt es ebenso viele, die sich der atemberaubenden Natur hingeben wollen. Denn dafür ist die Insel bekannt. Am besten kann man die Landschaften von oben bestaunen. Das sind die 8 schönsten Aussichtspunkte auf Mallorca, ausgesucht nach den Bewertungen auf Tripadvisor.

Aussichtspunkt auf Mallorca: The 365 Calvari Steps

Hoch im Norden Mallorcas, in der Nähe der Stadt Pollença, liegt der Kalvarienberg mit einem schönen Aussichtspunkt. Hinauf gelangen Besucher über die Calvari-Treppe mit 365 Stufen - für jeden Tag des Jahres eine. Der flache Anstieg und Rastplätze auf dem Weg nach oben ermöglichen eine nicht allzu anstrengende Wanderung auf den Berg, wie das Portal visitingmallorca.com berichtet. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann den Aussichtspunkt auch mit dem Auto erreichen. Für Nachtschwärmer sind die Stufen der Treppe beleuchtet - ein Aufstieg nach Einbruch der Dunkelheit ist daher möglich.

Schöner Aussichtspunkt auf Mallorca: Mirador Es Colomer Formentor

Der Aussichtspunkt Mirador Es Colomer liegt auf halbem Weg zum Cap Formentor auf der Landzunge im Norden Mallorcas. Laut dem Portal abc-mallorca.de gilt er als einer der beliebtesten Ausblicke der Insel. Vom Parkplatz, der auch einen Besuch mit dem Auto ermöglicht, ist es ein kurzer Weg hinauf entlang der Steilküste. Von oben aus fällt der Blick auf das blaue Meer und die nördliche Felsküste Mallorcas.

Wer hier noch nicht genug vom Panorama bekommt, kann als nächstes zum Cap Formentor fahren, dem nördlichsten Punkt der Insel in der Nähe von Alcúdia. Von hier aus genießt man einen ebenso schönen Ausblick.

Aussichtspunkt: Son Marroig auf Mallorca

Zwischen Valldemossa und Deià liegt das Anwesen Son Marroig, das einst der österreichische Erzherzog Ludwig Salvator errichten ließ, wie abc-mallorca.de berichtet. Der Aussichtspunkt des hoch oben gelegenen Herrenhauses, das heute ein Museum ist, bietet einen schönen Blick auf die Nordwestküste Mallorcas und auf die Landzunge, auf der auch die berühmte Cova de Sa Foradada liegt - ein ebenso schöner Aussichtspunkt auf Mallorca.

Laut der Mallorca Zeitung ist Son Marroig für seine Sonnenuntergänge bekannt. Um sein Auto auf dem nahegelegenen Parkplatz abstellen zu können, sollte man also früh genug da sein.

Aussichtspunkt auf Mallorca: Torre del Verger

Ebenfalls für den Ausblick auf Sonnenuntergänge bekannt ist der Torre del Verger. Der ehemalige Wachturm liegt inmitten des Tramuntana-Gebirges, an der Straße zwischen den Dörfern Estellencs und Banyalbufar, wie die Mallorca Zeitung schreibt. Auf dem Parkplatz in der Nähe können Besucher Halt machen und die Steilküste von diesem Aussichtspunkt aus bestaunen.

Schöne Aussichtspunkte auf Mallorca: Puig d‘Alaro

Die Burg Alaró liegt unweit der gleichnamigen Stadt im Süden des Tramuntana-Gebirges auf dem Gipfel des Puig d‘ Alaró. Wer hier hoch möchte, folgt einfach den Schildern am Wegesrand. Auf halbem Weg bietet ein Restaurant die Gelegenheit für eine Pause. Oben auf der Burg gibt es zudem ein Gasthaus, in dem man übernachten kann. Visitingmallorca.com gibt diese Tipps für den Aufstieg:

Man sollte auf das Wetter achten. Nur bei klaren Verhältnissen kann man die Aussicht während der gesamten Wanderung genießen.

Festes Schuhwerk schützt vor den vielen Kieselsteinen auf dem Weg, die auch rutschig sein können.

Wer nicht plant, im Restaurant zu essen, das auf halbem Weg liegt, sollte sich vor der Wanderung etwas einpacken. Denn die Burg liegt sehr abgelegen.

Aussichtspunkt auf Mallorca: Talaia de Son Jaumell

Der Talaia de Son Jaumell ist ein Aussichtspunkt an der Nordostküste Mallorcas, nahe Cala Ratjada. Nach einer etwas anspruchsvolleren Wanderung erreicht man den Spot, wie das Portal genau-meine-welt.com berichtet. Startet man am Parkplatz der Cala Mesquida, läuft man etwa eine Stunde durch Graswiesen und an Felsen vorbei, bevor man mit einem Blick auf das blaue Meer und das Cap Formentor belohnt wird. Wer ganz bis zum Gipfel hinauf wandert, kommt auch den Torre de Son Jaumell zu Gesicht, der laut genau-meine-welt.com allerdings schon recht verfallen ist.

Aussicht auf Mallorca: Torre Serral dels Falcons

Der Torre Serral dels Falcons steht an der Ostküste Mallorcas bei Porto Cristo. Der ehemalige Wachturm wurde im Jahr 1577 errichtet und nach Zerstörungen durch Bomben in den 1930er Jahren einige Jahrzehnte später wieder aufgebaut, wie visitmanacor.com berichtet.

Zuletzt ist der Turm ein weiteres Mal saniert und um eine Grünfläche ergänzt worden. Besucher können daher auf Holztischen und -bänken verweilen und die Aussicht aufs Meer und die Steilküste genießen. Ganz in der Nähe befinden sich auch die berühmten Drachenhöhlen auf Mallorca.

Aussichtspunkt auf Mallorca: Santuari de Nostra Senyora de Cura

Auf 540 Metern Höhe befindet sich dieser Aussichtspunkt, das Santuari de Cura. Die Klosterstätte wurde bereits im 15. Jahrhundert errichtet und in den folgenden Jahrhunderten stetig erweitert. Noch heute leben Ordensbrüder dort oben, die Innenräume sind daher nicht zu besichtigen. Laut dem Portal holamallorca.com gibt es dennoch viel zu sehen:

ein Museum und einen Souvenirshop

die Klosterkirche

einen verfallenen Wehrturm aus der Zeit, als die Insel arabisch besetzt war

einen Klostergarten

Auch Übernachtungsmöglichkeiten oder Konferenzräume kann man im Kloster mieten. Zudem hat man eine schöne Aussicht auf die umliegenden Landschaften.

Mit dem Auto ist der ganzjährig geöffnete Wallfahrtsort gut zu erreichen, vor der Anlage gibt es einen kostenfreien Parkplatz. Laut holamallorca.com führt auch ein Pilgerweg hinauf zum Kloster, der im Ort Randa beginnt. Auf dem Weg finden sich weitere Aussichtspunkte, die einen Foto-Stop rechtfertigen.