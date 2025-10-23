Das sind die fünf schönsten Märkte auf Mallorca

Urlauber haben auf Mallorca die Auswahl zwischen vielen Sehenswürdigkeiten und verschiedenen Stränden, die zum Baden und Entspannen einladen. Über die ganze Insel verteilt gibt es aber auch verschiedene Märkte, auf denen Besucher nicht nur regionale Lebensmittel, sondern auch traditionelles Handwerk und Lederwaren kaufen können. Eine Auswahl der schönsten Märkte auf Mallorca gibt es hier.

Markt in der historischen Altstadt von Santanyí

Santanyí liegt im Südosten von Mallorca und zieht Urlauber nicht nur durch die typische historische mallorquinische Altstadt an. Auch der Markt, der zweimal die Woche in der Altstadt umgeben von sandfarbenen Steinhäusern stattfindet, ist ein Besuchermagnet. Aus diesem Grund kann es vor allem an Markttagen in den Straßen und Gassen rund um den Placa Major eng werden, wo der Markt hauptsächlich stattfindet.

Neben regionalem Obst, Gemüse, Käse und Schinken können Besucher dort auch Textilwaren, Schmuck und Handgemachtes kaufen. Ein Geheimtipp ist laut mallorca-today.de der Fischmarkt in der Casa Cultura, die an beiden Markttagen geöffnet hat und wo diverse frische Fischsorten angeboten werden.

Urlauber, die den Markt in Santanyí besuchen wollen, müssen sich folgende Tage einplanen:

ganzjährig mittwochs und samstags von 8 bis 12 Uhr, außer an nationalen Feiertagen

Der Markt findet auf der Placa Major und in den umliegenden Gassen und Straßen statt.

Einkaufen in den Markthallen von Palma

Neben den vielen Sehenswürdigkeiten in Palma wie der Kathedrale La Seu lohnt sich für Urlauber auch ein Abstecher in die Markthallen der Hauptstadt. Die größte Markthalle ist der Mercat de l'Olivar und überzeugt vor allem durch die größte Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten auf der ganzen Insel, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Die Markthalle ist 1951 eröffnet worden und es wurden nur Fische aus balearischen Gewässern verkauft. Das ist heute nicht mehr so.

Neben Fisch und Meeresfrüchten werden außerdem regionales Obst, Gemüse, Fleisch und verschiedene Schinkensorten angeboten. Besucher können in der Obst- und Fleischhalle in allen vier Ecken Bars finden, wo traditionelle Tapas angeboten werden.

Nach Angaben der offiziellen Internetseite der Mercat de l'Olivar gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 7 bis 14:30 Uhr, an ausgewählten Freitagen auch bis 20 Uhr geöffnet

Samstags von 7 bis 15 Uhr

Sonntag ist die Markthalle geschlossen.

Die Markthalle Mercat de l'Olivar liegt am gleichnamigen Platz zwischen dem Placa d'Espanya und der Carrer Sant Miquel.

Schlendern über den Ledermarkt von Inca

Inca liegt im Inselinneren rund 20 Autominuten von Palma entfernt. Die Stadt ist auch als „Lederhauptstadt“ bekannt, da dort 1871 die erste Schuhfabrik Mallorcas gegründet wurde. Auch heute ist die Stadt nach Angaben des Mallorca Magazins noch Mittelpunkt der Lederwaren. Diese werden unter anderem auch auf dem Ledermarkt der Stadt angeboten. Besucher können dort aber auch Obst, Gemüse, Souvenirs und weitere traditionelle mallorquinische Produkte kaufen.

Der Ledermarkt in der Fußgängerzone von Inca soll einer der größten Märkte von Mallorca sein. Er findet donnerstags von 8 bis 13:30 Uhr statt.

Wochenmarkt in Artà: Kunsthandwerk und regionale Lebensmittel

Der Wochenmarkt in Artà findet jeden Dienstag von 9 bis 13.30 Uhr rund um die Placa del Conquerodor statt. Besucher können sich dort auf ein breites Angebot aus Kunsthandwerk freuen, wie die Internetseite holamallorca.com berichtet. Angeboten wird zum Beispiel handgemachte Mode oder traditionelle mallorquinische Korbwaren wie Hüte oder Tragetaschen. Der Verkauf von Obst und Gemüse verschiebt sich in die angrenzende Markthalle.

Touristen können einen Markttag mit dem Besuch der Coves d'Artà verbinden. Das ist eine Tropfsteinhöhle, die rund 20 Minuten entfernt von Artà an der Küste liegt.

Bauernmarkt in der Kleinstadt Sineu

Sineu hat circa 3000 Einwohner und liegt zentral in der Mitte von Mallorca. Laut der Internetseite holamallorca.com liegt kein anderer Ort auf Mallorca so weit vom Meer entfernt wie Sineu. Trotzdem ist die kleine Stadt einen Besuch wert. Einmal die Woche findet dort ein traditioneller Bauernmarkt statt. Die Landwirte aus dem Umland kommen auf diesem Markt, um mit Vieh zu handeln und ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu verkaufen. Trotzdem bietet der Markt ein breites Angebot mit niedrigen Preisen an. So können Besucher neben regionalen Lebensmitteln, auch handwerkliche Erzeugnisse kaufen und immer häufiger auch Souvenirs. Der Markt findet laut holamallorca.com zu folgender Zeit statt:

Immer mittwochs von 8 bis 13:30 Uhr.

Der Markt findet rund um die Kirche in der gesamten Innenstadt von Sineu statt.