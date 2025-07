Mallorca-Urlauberin wird 10.000 Euro teure Halskette geklaut – so erkennen Sie die „Rosmarin-Masche“

Eine deutsche Touristin ist auf Mallorca Opfer einer Betrugsmasche geworden. Mallorca Zeitung und Mallorca Magazin berichten übereinstimmend, dass die Deutsche Ende März 2025 in Cala Millor bestohlen wurde. Ort des Geschehens war der Strand des beliebten Urlaubsorts, der sich über eine Länge von 1,8 Kilometer erstreckt und die Hauptattraktion von Cala Millor darstellt. Dort wurde der Frau ein wertvolles Schmuckstück und ihr Portemonnaie entwendet – und zwar durch einen Trick, der auf der Baleareninsel bekannt ist.

Mallorca: Frau wird Halskette im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Die deutsche Urlauberin befand sich laut der Mallorca Zeitung direkt am Strand von Cala Millor, als sich ihr eine Frau näherte und sie ansprach. Auch einen Zweig Rosmarin bot die Fremde der Touristin an. Die Betrügerin schaffte es offenbar, für so viel Ablenkung zu sorgen, dass sie der Frau die Kette, die sie um den Hals trug, und ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwenden konnte.

Als die Touristin den Diebstahl bemerkte, rief sie die Polizei, die offenbar schnell am Tatort war. Laut dem Bericht der Mallorca Zeitung erwischten die Einsatzkräfte die mutmaßliche Diebin in der Nähe des Strandes, als sie gerade in ein Auto steigen wollte. Sie und ein Mann, der in dem entsprechenden Auto saß, wurden verhaftet, wie die Guardia Civil erklärte. Die Halskette war für die Polizisten allerdings nicht auffindbar. Ein schmerzhafter Verlust für die Urlauberin. Laut Angaben der Guardia Civil beträgt ihr Wert 10.000 Euro.

Mallorca: „Rosmarin-Trick“ als Gefahr für Touristen

Von den Schilderungen der Touristin dürfte die Polizei wenig überrascht gewesen sein. Die Masche ist kein Einzelfall. Der Trick, den die Diebin anwendete, ist als „Rosmarin-Masche“ oder auch „Rosmarin-Trick“ bekannt. Die Guardia Zivil nutzte den Zwischenfall, um erneut vor der Masche zu warnen.

Den „Rosmarin-Trick“ gibt es laut t-online.de auch in Abwandlungen. Beispielsweise drücken Betrügerinnen oder Betrüger ausgewählten Opfern einen Blumenstrauß in die Hand. Ob Rosmarin oder Blumen, die Masche funktioniert auf dieselbe Weise: Das Opfer soll abgelenkt und in der Folge bestohlen werden. Wenn Sie das nächste Mal auf Mallorca sind, sollten Sie gewarnt sein.

Übrigens: Mallorca wurde zuletzt von einer Invasion von Segelquallen heimgesucht. Auch Spiegeleiquallen finden sich vor der Küste Mallorcas.